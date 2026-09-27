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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللحمة البلدي الأفضل عالميا.. والشعبة تطالب بتمييز الأختام المحلي عن المستورد

البقرة
البقرة
البهى عمرو

في ظل تفاوت أسعار اللحوم واختلاف أنواعها داخل الأسواق، تتجدد التساؤلات حول الفارق بين اللحوم البلدي والبرازيلية، وكيف يمكن للمواطن التمييز بينهما عند الشراء.

وكشف مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، تفاصيل أسعار اللحوم البلدي والبقري المحلي والبرازيلي، موضحًا أن هناك فروقًا في الأسعار والأنواع، ومطالبًا بتمييز اللحوم البرازيلية عن البلدي من خلال اختلاف الأختام، حتى يتمكن المواطن من معرفة نوع اللحوم التي يشتريها.

أسعار اللحوم تختلف حسب النوع

 

البقر
البقر

أكد مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم تختلف حسب النوع والقطعية، موضحًا أن سعر كيلو اللحمة البقري المحلي يسجل 450 جنيهًا، بينما تسجل القطعية الحمراء ووش الفخدة نحو 500 جنيه.

اللحمة البلدي من أفضل أنواع اللحوم

 

وأضاف رئيس شعبة القصابين، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللحمة البلدي من أفضل اللحوم في العالم، مشيرًا إلى أن أفخر أنواع اللحوم على وجه الأرض تكون من اللحوم البلدي في مصر.

وأوضح أن هناك طلبًا على اللحوم البلدي من جانب الدول العربية، لافتًا إلى أن اللحوم البلدي تختلف عن اللحوم الموجودة في الدول الأخرى من حيث الطعم، وأن المواطنين الذين يتناولون اللحوم في مصر والخارج يعرفون الفارق.

41 يومًا للحوم البرازيلية قبل طرحها للبيع

 

وأشار وهبة إلى أن هناك أبقارًا برازيلية تأتي إلى مصر، ويتم تربيتها لمدة 41 يومًا، ثم تُطرح للبيع بسعر أقل من اللحوم البلدي بنحو 50 جنيهًا.

وطالب بضرورة التفريق بين اللحوم البرازيلية واللحوم البلدي، موضحًا أن الختم المستخدم حاليًا واحد، وهو ما قد يجعل المواطن غير قادر على التمييز بين نوعي اللحوم عند الشراء.

اللحوم البرازيلية تنتشر في الهايبر ماركت

 

وتابع أن اللحوم البرازيلية تُباع بكميات كبيرة في الهايبر ماركت والمحلات الكبيرة، بينما الجزار العادي الذي ورث المهنة، بحسب تصريحاته، يقوم ببيع اللحوم البلدي ولا يبيع اللحوم البرازيلية.

مطالب بتمييز الأختام بين البلدي والبرازيلي

 

وأشار رئيس شعبة القصابين إلى أن عدم التمييز بين نوعي اللحوم يمثل مشكلة، معتبرًا أن ما يحدث يُعد تزويرًا، رغم وجود فارق في السعر بين اللحوم البلدي والبرازيلية.

وأكد أن الشعبة تطالب منذ 10 سنوات بأن يكون ختم اللحوم البلدي مختلفًا عن ختم اللحوم البرازيلية التي تأتي إلى مصر ويتم تربيتها لمدة 41 يومًا، بما يتيح للمواطن معرفة نوع اللحوم التي يشتريها وسعرها بشكل واضح.

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