الحكم على المتهمين في مقتل شاب بالمنوفية بالإعدام شنقاً لاثنين منهم ومؤبد و15 سنة لآخرين

حكمت محكمة جنايات شبين الكوم اليوم على المتهمين بقتل شاب نتيجة خلافات في شهر رمضان الماضي بالإعدام شنقاً لاتنين منهما والمؤبد و15 عام لاتنين آخرين.

وقد احالت المحكمة أوراق المتهمين لمفتي الديار المصرية الجلسة الماضية بعد اعتراف المتهمين بقتل الشاب عبد الرحمن نتيجة مشاجرة بينهما وبين شقيق المجني عليه.

وقال شقيقة المتوفى ان اليوم حق أخيها عاد بعد حوالي 8 شهور، قالت فيهم لم يزر الفرح بيتنا قط، حاولنا نسيان الأمر لكنه اصعب مما نظن، وتقول ان اليوم نشعر وان الحق خيراً انتصر والفرح قد يزورنا اليوم، وأن عبدالرحمن قد ينام نوماً هنيئاً بعد شهور من الانتظار

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً باستقبال جثمان شاب مطعون برقبته على أثر شجار بينه وبين أبناء عمومته ووالدهم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث