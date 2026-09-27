انقلاب سيارة نصف نقل أمام مدرسة بشارع صبري ابو علم بالمنوفية

شهدت مدينة شبين الكوم صباح اليوم انقلاب عربية نصف نقل محملة بالتبن أمام مدرسة بشارع صبري ابو علم نتيجة السرعة الزائدة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل أمام مدرسة بالمدينة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة بجانب رئاسة حي غرب وتم الدفع بلود الحي، وتبين انقلاب سيارة محملة بالتبن نتيجة السرعة الزائدة، وتمكن اللودر من رفع آثار الحادث من الطريق وعودة حركة المرور مرة اخرى

وتم عمل الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث