قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العفو الدولية: مشاركة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية «خيانة» للفلسطينيين
تصدى للإخوان وعارض خفض سن تقاعد القضاة.. أبرز مواقف المستشار أحمد الزند
بعد إيقافه 4 سنوات.. جدو يكشف هل يفسخ بيراميدز عقده مع رمضان صبحي؟
إصابة مبابي تفسد بداية زيدان مع فرنسا.. والاتحاد الفرنسي يكشف التفاصيل
التعليم العالي: حضور الجامعات المصرية في تصنيف "UI GreenMetric" يعكس اهتمامها بمواجهة تغيرات المناخ
وزير الخارجية يلتقي المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك
إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية
اصطدام سيارة نقل جماعي بالحاجز الخرساني المخصص لمسار الأتوبيس الترددي
تقارير عن رفض ترامب.. إيران تنتظر الرد الأمريكي على خطة السلام في هرمز
بدون تغيير.. طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني ونظام المحاسبة
الخارجية الأمريكية: حرية الملاحة في هرمز وباب المندب "خط أحمر ممنوع تجاوزه"
16 محطة.. أول صور لانطلاق المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

45 مخالفة في أول يوم.. حملات مكثفة لضبط تعريفة الأجرة بالمنوفية

حملات لضبط الاجرة
حملات لضبط الاجرة

شنت إدارة مشروع النقل الجماعي بالمنوفية حملات مكثفة بمداخل ومخارج مدينة شبين الكوم على مدار يومين، لضبط تعريفة الأجرة وخطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

​تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتكليفات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف المتابعة الميدانية والتفتيش المفاجئ على مواقف السيارات للحد من أي محاولات لاستغلال المواطنين، مع التأكيد على استمرار الرقابة المشددة والتعامل الفوري مع كافة الشكاوى والمخالفات في مختلف مراكز المحافظة. 

وأسفرت الحملات عن تحرير 45 مذكرة مخالفة تنوعت ما بين تقاضي أجرة أزيد من التعريفة المحددة، ومخالفة خطوط السير المعتمدة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال السائقين المخالفين فوراً.

​وأكدت المحافظة استمرار شن الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات تُمرصد، مشددةً على جميع سائقي مركبات النقل الجماعي ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة المحددة وخطوط السير المقررة منعاً للخضوع للمساءلة القانونية.

المنوفية محافظة المنوفية حملات ضبط الأجرة 45 مخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

صورة من اللقاء

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

حد السحب اليومي

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

ترشيحاتنا

فرح شعبان

فرح شعبان تتألق بإطلالة ساحرة بفستان أبيض فاخر.. تفاصيل لوك يخطف الأنظار

مخاطر الجمع بين الأدوية

تحذير من الجمع بين أدوية شائعة.. مخاطر على المعدة والكلى

طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز في الفرن.. وصفة شهية للعزومات

بالصور

قوة أكبر بسعر أقل .. تعرف على سوبارو الجديدة من إمبريزا 2027

سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027

بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع والزبابة أشهرها .. 5 علامات تشير إلى وجود قوارض داخل المنزل

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة.. أهم توصيات لـ ربات البيوت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد