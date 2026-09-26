45 مخالفة في أول يوم.. حملات مكثفة لضبط تعريفة الأجرة بالمنوفية

شنت إدارة مشروع النقل الجماعي بالمنوفية حملات مكثفة بمداخل ومخارج مدينة شبين الكوم على مدار يومين، لضبط تعريفة الأجرة وخطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

​تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتكليفات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف المتابعة الميدانية والتفتيش المفاجئ على مواقف السيارات للحد من أي محاولات لاستغلال المواطنين، مع التأكيد على استمرار الرقابة المشددة والتعامل الفوري مع كافة الشكاوى والمخالفات في مختلف مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 45 مذكرة مخالفة تنوعت ما بين تقاضي أجرة أزيد من التعريفة المحددة، ومخالفة خطوط السير المعتمدة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال السائقين المخالفين فوراً.

​وأكدت المحافظة استمرار شن الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات تُمرصد، مشددةً على جميع سائقي مركبات النقل الجماعي ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة المحددة وخطوط السير المقررة منعاً للخضوع للمساءلة القانونية.