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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ملحمة إنسانية.. أهالي شنوان بالمنوفية يجمعون 200 ألف جنيه في 24 ساعة لإنقاذ مريض

المريض
المريض

نجح أهالي قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في جمع نحو 200 ألف جنيه خلال 24 ساعة فقط، لمساعدة أحد أبناء القرية الذي يحتاج إلى تدخل طبي وعلاج عاجل بسبب إصابته بورم بالمخ.

وبمجرد انتشار خبر حالة المريض واحتياجه إلى تكاليف العلاج، بدأ أهالي شنوان في التحرك سريعًا لجمع المبلغ المطلوب، ولم يتوقف الأمر عند أبناء القرية الموجودين داخل مصر، حيث بادر عدد من أبناء شنوان المقيمين والمسافرين خارج البلاد بإرسال تبرعاتهم فور علمهم بالحالة.

ومن داخل القرية، شارك الأهالي بما يستطيعون، بينما حرص آخرون على التواصل مع ذويهم وأصدقائهم في الخارج، لتتحول الحملة خلال ساعات إلى حالة من التكافل شارك فيها الجميع، حتى تم الوصول إلى المبلغ المطلوب في وقت قياسي.

وأظهرت التقارير الطبية الخاصة بالحالة أن التشخيص النهائي هو «ورم بالمخ»، مع توصية بخضوع المريض لـ30 جلسة علاج إشعاعي متعدد الأشعة، إلى جانب إجراء تصوير وتخطيط للرأس.

كما أوضح التقرير الطبي الصادر عن المركز الطبي العالمي أن تكلفة العلاج الإشعاعي والتجهيزات المطلوبة تبلغ 65 ألفًا و340 جنيهًا مصريًا، بخلاف باقي تكاليف العلاج والرعاية الطبية.

ولم تكن سرعة جمع المبلغ هي اللافت الوحيد في القصة، وإنما حالة المشاركة التي شهدتها القرية، بعدما شعر كل شخص أن المريض واحد من أهله، فكان من في الداخل يساهم بما يستطيع، ومن في الخارج يرسل نصيبه، وآخرون تولوا التواصل مع أهل الخير لحين اكتمال المبلغ.

وخلال 24 ساعة فقط، تحولت المناشدات إلى أفعال، واجتمع أبناء شنوان على هدف واحد: إنقاذ مريض ومساعدته على استكمال رحلة علاجه دون أن تقف تكلفة العلاج حائلًا أمامه.

المنوفية محافظة المنوفية شنوان ملحمة إنسانية 200 الف

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