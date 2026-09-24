ندوة دينية بأوقاف المنوفية ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

نظّمت أوقاف المنوفية ندوة دينية بعنوان فضل العلم وأهمية احترام المعلم، وذلك بمدرسة العميد محمود القارح، بمنوف، قام بأداء هذه الندوة الشيخ ربيع مهدي أبو حسين، تحت إشراف فضيلة الشيخ سمير الصعيدي، مدير إدارة أوقاف منوف.

وتأتي هذه الندوات واللقاءات ضمن فعاليات المبادرة الوطنية «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وغرس القيم الدينية والاجتماعية السليمة بين أفراد المجتمع.

وقد عبر الطلاب عن تقديرهم للمبادرة الكريمة، وحرصهم على الاستفادة من مضامينها التربوية، مؤكدين على أهمية مثل هذه اللقاءات الدعوية التربوية في تنمية الوعي الأخلاقي، وتعزيز روح الاحترام والتعاون داخل المجتمع المصري.