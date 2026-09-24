اعتماد 3 برامج أكاديمية بكلية العلوم جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اعتمدت ثلاثة برامج أكاديمية بكلية العلوم، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الجامعة في مجال الجودة والاعتماد، ويعكس ما توليه إدارة الجامعة من اهتمام بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد.

وشملت البرامج المعتمدة برنامج البكالوريوس العام في العلوم – شعبة الكيمياء والميكروبيولوجي، وبرنامج البكالوريوس العام في العلوم – شعبة كيمياء وحيوان، وبرنامج البكالوريوس الخاصة في العلوم – تخصص الفيزياء.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن اعتماد هذه البرامج يمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة جامعة المنوفية نحو الجودة والتميز الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع تطوير التعليم والارتقاء بمستوى برامجها الأكاديمية على رأس أولوياتها، بما يتوافق مع المعايير القومية للجودة والاعتماد، ويعزز قدرة خريجيها على المنافسة في سوق العمل.

"عام الجودة".. مسار متكامل نحو الاعتماد المؤسسي

وأوضح رئيس الجامعة أن توالي الاعتمادات الأكاديمية يأتي في إطار "عام الجودة" الذي تتبناه الجامعة، مؤكدًا أن الجودة أصبحت منهجًا متكاملًا للعمل داخل مختلف الكليات والقطاعات، وليست مجرد إجراءات مرتبطة بالحصول على الاعتماد.

وقال إن الجامعة تواصل جهودها لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي، من خلال تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، وتعزيز نظم ضمان الجودة، ودعم الكليات والبرامج في تطبيق معايير الجودة، بما يرسخ ثقافة التحسين المستمر ويرتقي بمستوى الأداء الجامعي.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن تقدم جامعة المنوفية بخطوات متسارعة نحو الاعتماد المؤسسي يأتي في توقيت استثنائي بالتزامن مع احتفال الجامعة بـيوبيلها الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسها، مؤكدًا أن اليوبيل الذهبي ليس مجرد احتفال بتاريخ الجامعة، وإنما محطة لتقييم ما تحقق وبناء مرحلة جديدة من التطوير والتميز.

وذكر أن الجامعة تعمل على استثمار ما تحقق من إنجازات في مجال الجودة والاعتماد لدعم ملف الاعتماد المؤسسي، وترسيخ منظومة متكاملة للجودة والتحسين المستمر، بما يليق بتاريخ جامعة المنوفية ومكانتها، ويفتح آفاقًا جديدة لمستقبلها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي.

القاصد: كل اعتماد جديد خطوة جديدة في طريق التميز

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن اعتماد البرامج الأكاديمية يمثل ثمرة لجهود جماعية وتعاون مؤسسي بين إدارة الجامعة والكليات ومركز ضمان الجودة مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للكليات للوصول ببرامجها إلى أعلى مستويات الجودة وتحقيق المزيد من الاعتمادات الأكاديمية.

ووجّه رئيس الجامعة خالص التهنئة إلى الدكتور حسام عوض عميد كلية العلوم ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وجميع أبناء الكلية، مثمنًا ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل متواصل أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

كما ثمّن الدكتور أحمد القاصد جهود مركز ضمان الجودة بالجامعة، تحت إشراف الدكتورة وفاء زهران مدير المركز وفريق العمل المتميز ودوره في تقديم الدعم الفني ومتابعة الكليات والبرامج الأكاديمية، ونشر ثقافة الجودة، ومساندة الكليات في استيفاء معايير الاعتماد، مؤكدًا أن المركز يمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة التطوير المؤسسي بالجامعة.

من جانبه، وجّه الدكتور حسام عوض، عميد كلية العلوم، خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، على دعمه المستمر واللامحدود لكلية العلوم، وحرصه على توفير كل سبل الدعم اللازمة لتطوير العملية التعليمية وتعزيز منظومة الجودة والاعتماد، مؤكدًا أن اعتماد البرامج الثلاثة يمثل ثمرة لهذا الدعم واهتمام إدارة الجامعة بملف الجودة.

وأشاد عميد الكلية بجهود مركز ضمان الجودة بالجامعة، وبما قدمه من دعم ومتابعة وتوجيه خلال مراحل إعداد ملفات البرامج واستيفاء متطلبات الاعتماد، كما ثمّن جهود جميع أبناء كلية العلوم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق من خلال العمل بروح الفريق وتضافر جهود جميع أبناء الكلية.

وأكد أن كلية العلوم ستواصل العمل على تطوير برامجها الأكاديمية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يواكب التطورات العلمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم استراتيجية جامعة المنوفية في تحقيق الجودة والتميز الأكاديمي.

ويؤكد اعتماد البرامج الثلاثة استمرار جامعة المنوفية في حصد ثمار جهودها في ملف الجودة، ويعكس تكامل العمل بين إدارة الجامعة والكليات ومركز ضمان الجودة، بما يدعم خطوات الجامعة المتواصلة نحو الاعتماد المؤسسي وترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر.