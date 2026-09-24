بعد شهور من الانخفاض.. هل ترتفع أسعار الدواجن والبيض مع دخول الشتاء؟

تشهد أسعار الدواجن والبيض تحركات خلال الفترة الحالية، بعد أشهر من تراجع الأسعار وبيع المنتجات بأقل من تكلفة الإنتاج، في الوقت الذي يستعد فيه القطاع لاستقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من ارتفاع في بعض بنود التكلفة، خاصةً استهلاك الطاقة والتدفئة.

إنتاج وفير واكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الدواجن يتمتع حاليًا بإنتاج مرتفع، مشيرًا إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، مع وجود فائض يتيح التصدير.

وأوضح أن إنتاج البيض تجاوز 16.5 مليار بيضة سنويًا، بما يزيد على 45 مليون بيضة يوميًا، فيما تجاوز إنتاج الدواجن 4.5 مليون دجاجة يوميًا، مؤكدًا أن هذه المستويات من الإنتاج تعد من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

تحرك في الأسعار بعد أشهر من الخسائر

وأضاف الزيني أن أسعار الدواجن والبيض شهدت تحركًا خلال الفترة الأخيرة، بعد أكثر من 6 أشهر من البيع بأقل من تكلفة الإنتاج، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للمربين، ودفع بعضهم إلى الخروج من العملية الإنتاجية.

وأكد أن استمرار الإنتاج وإتاحة الدواجن والبيض في الأسواق يرتبط بتحقيق قدر من التوازن في الأسعار، بحيث تغطي تكلفة المنتج وتوفر هامش ربح بسيطًا يساعد المربين على الاستمرار في الإنتاج على مدار العام.

أسعار البيض والدواجن في المزرعة

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن الدواجن والبيض من السلع التي تتأثر بصورة كبيرة بآليات العرض والطلب، لافتًا إلى أن وفرة الإنتاج خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية، أسهما في انخفاض الأسعار ووصولها إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج.

وذكر أن سعر كرتونة البيض تحرك حاليًا ليتراوح في المزرعة بين 110 و115 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الدواجن إلى نحو 67 و68 جنيهًا للكيلوجرام في المزرعة، لكنه لا يزال، وفقًا لتصريحات الزيني، أقل من تكلفة الإنتاج.

الشتاء يرفع بعض بنود تكلفة الإنتاج

وحول تأثير دخول فصل الشتاء على الأسعار، أوضح الزيني أن عناصر تكلفة إنتاج الدواجن والبيض تشمل الأعلاف والتدفئة والعمالة والكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى أن استهلاك الطاقة يرتفع خلال فصل الشتاء، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على تكلفة الإنتاج.

ولفت إلى وجود عامل آخر يؤثر في التكلفة، يتمثل في تحرك أسعار الخامات الرئيسية، وعلى رأسها الذرة والصويا، وما يترتب عليه من تأثير في أسعار الأعلاف، مؤكدًا أن هذه العوامل تدخل ضمن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن وكرتونة البيض.

وشدد الزيني على أهمية الحفاظ على توازن السوق، بحيث تظل الأسعار مناسبة للمستهلك، وفي الوقت نفسه تضمن للمنتج تغطية تكاليفه وتحقيق هامش ربح محدود يسمح باستمرار العملية الإنتاجية وتوفير المنتجات بصورة مستقرة.