انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

يختلف ضغط الدم من شخص لآخر ويمكن أن يتسبب انخفاض أقل من 20 مم زئبق في حدوث مشكلات لبعض الأشخاص وهناك أنواع وأسباب مختلفة لانخفاض ضغط الدم.

يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم الشديد بسبب الفقد المفاجئ للدم وهو ما يعرف بـ صدمة ، أو عدوى شديدة ، أو نوبة قلبية ، أو رد فعل تحسسي شديد (الحساسية المفرطة).

انخفاض ضغط الدم (Hypotension) قد يسبب مجموعة من الأعراض، وبعضها قد يكون خفيفًا والبعض الآخر قد يكون خطيرًا إذا كان الانخفاض شديدًا.

أبرز أعراض إنخفاض ضغط الدم :

الشعور بالدوخة أو الدوار

الإغماء (فقدان الوعي لفترة قصيرة)

عدم وضوح الرؤية أو تشوشها

الشعور بالتعب أو الضعف العام

الغثيان

برودة الجلد أو شحوبه

تسارع أو ضعف نبض القلب

صعوبة في التركيز

ما هو ضغط الدم الطبيعي؟

عادةً يكون الضغط الطبيعي حوالي 120/80 ملم زئبق.

يُعتبر منخفضًا عندما يقل عن 90/60 ملم زئبق.

الأعراض الشائعة

قد لا تظهر أعراض عند بعض الأشخاص، لكن عند حدوثها تشمل:

الدوخة أو الدوار

الإغماء

تشوش الرؤية

التعب العام

الغثيان

برودة الجلد أو شحوبه

هناك عدة أسباب لانخفاض ضغط الدم، منها:

الجفاف (قلة شرب السوائل)

نقص الفيتامينات (مثل B12)

النزيف

مشاكل في القلب

اضطرابات هرمونية

بعض الأدوية (مثل أدوية الضغط أو الاكتئاب)

الوقوف المفاجئ (يسمى انخفاض الضغط الانتصابي)