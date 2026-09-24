قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل أن تفك مسمارًا .. احذر عداد الكهرباء بيسجلك
بدء محاكمة إسماعيل دولار وآخرين في واقعة كافيهات المقطم .. بعد قليل
شروط استجابة الدعاء.. 4 أمور تعين على قبول الدعاء وتحقيق الرجاء
في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"
واشنطن تدعو بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بفلوريدا
مفيش واخد رصاصة في صدرى.. مصاب يفاجئ طبيب طوارئ قنا برد صادم
رئيس المجلس الأوروبي يدعو إيران لاستئناف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
أفضل وقت لأداء صلاة الضحى.. متى تبدأ ومتى ينتهي وقتها؟
القوات اليمنية تعلن تكبيد الحوثيين خسائر وإفشال تقدم ميداني
الانتخابات البرلمانية المغربية.. نسبة المشاركة تبلغ 38.02%
مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-9-2026 والقنوات الناقلة
ماذا يحدث عند قراءة سورة يس يوميا؟.. اغتنمها بعد الفجر لهذه الأسباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
رنا عصمت

يختلف ضغط الدم من شخص لآخر ويمكن أن يتسبب انخفاض أقل من 20 مم زئبق في حدوث مشكلات لبعض الأشخاص وهناك أنواع وأسباب مختلفة لانخفاض ضغط الدم.

يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم الشديد بسبب الفقد المفاجئ للدم وهو ما يعرف بـ صدمة ، أو عدوى شديدة ، أو نوبة قلبية ، أو رد فعل تحسسي شديد (الحساسية المفرطة).

انخفاض ضغط الدم (Hypotension) قد يسبب مجموعة من الأعراض، وبعضها قد يكون خفيفًا والبعض الآخر قد يكون خطيرًا إذا كان الانخفاض شديدًا.

أبرز أعراض إنخفاض ضغط الدم :

الشعور بالدوخة أو الدوار

الإغماء (فقدان الوعي لفترة قصيرة)

عدم وضوح الرؤية أو تشوشها

الشعور بالتعب أو الضعف العام

الغثيان

برودة الجلد أو شحوبه

تسارع أو ضعف نبض القلب

صعوبة في التركيز

 ما هو ضغط الدم الطبيعي؟

عادةً يكون الضغط الطبيعي حوالي 120/80 ملم زئبق.

يُعتبر منخفضًا عندما يقل عن 90/60 ملم زئبق.

 الأعراض الشائعة

قد لا تظهر أعراض عند بعض الأشخاص، لكن عند حدوثها تشمل:

الدوخة أو الدوار

الإغماء

تشوش الرؤية

التعب العام

الغثيان

برودة الجلد أو شحوبه

هناك عدة أسباب لانخفاض ضغط الدم، منها:

الجفاف (قلة شرب السوائل)

نقص الفيتامينات (مثل B12)

النزيف

مشاكل في القلب

اضطرابات هرمونية

بعض الأدوية (مثل أدوية الضغط أو الاكتئاب)

الوقوف المفاجئ (يسمى انخفاض الضغط الانتصابي)

إنخفاض ضغط الدمالأسباب و الإعراض أبرز أعراض إنخفاض ضغط الدم ضغط الدم ز أعراض إنخفاض ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار أحمد علي الزند وزير العدل الأسبق

نجل أحمد الزند يطلب الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي

بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

حالة الطقس

«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب

أرشيفية

نجل سفير إسرائيل في واشنطن يصارع الموت بعد دهس قرب رام الله.. ووالده يعود إلى إسرائيل

محمد هاني وياسر إبراهيم

الأهلي يغلق ملف تجديد محمد هاني وياسر إبراهيم ويرحب برحيلهما في يناير | خاص

احمد موسي

أحمد موسي يحتفل مع أهالي قريته بالصعيد: الطبل البلدي جزء من فرحتنا و شكرا لكل إللي شرفونا

ترشيحاتنا

مستشفى قنا العام

أخبار قنا..إنهاء قوائم انتظار اللوز واللحمية بالمستشفى العام..تكريم مدرس وتلميذ ذوى الهمم بمدرسة اللطاسنة الابتدائية

مستشفي بني سويف الجامعي

فريق جراحة القلب بمستشفيات جامعة بني سويف ينقذ حياة مريضة حامل وجنينها

احتفالية اليوم السعودي

محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية القنصلية السعودية باليوم الوطني

بالصور

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

بـ بوكلات فى الشعر.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد