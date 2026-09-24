مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

شهدت قرية كفر الصهبي بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما توفي شاب بشكل مفاجئ عقب تناوله وجبة العشاء مع أسرته وخروجه برفقة عدد من زملائه، فيما توفيت شقيقته عقب علمها بالخبر ورؤيتها جثمانه، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية.



وبحسب ما تداوله أهالي القرية، فإن الشاب، ويدعى «سيد أبو عليوة القرطي»، تناول وجبة العشاء مع أسرته، ثم خرج برفقة عدد من زملائه، وبعد دقائق تعرض لوفاة مفاجئة، دون ظهور أعراض مرضية واضحة عليه، ليعود إلى منزله جثمانًا هامدًا.

وأضاف الأهالي أنه عقب وصول الجثمان إلى المنزل، علمت شقيقته بوفاته، وعندما شاهدت جثمانه لم تتحمل الصدمة، وتوفيت هي الأخرى، في مشهد مؤلم ضاعف من حزن الأسرة وأهالي القرية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي كفر الصهبي عقب تداول نبأ وفاة الشقيقين، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة لهما، وأن يلهم الله أسرتهما الصبر والسلوان.