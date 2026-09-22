مدير تعليم القليوبية يفاجئ مدارس «دملو» ببنها.. يُكرم مدير مدرسة ويحيل آخر للتحقيق العاجل

أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من مدارس قرية دملو التابعة لإدارة بنها التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على نسب حضور الطلاب والمعلمين، ومدى الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للدراسة.



جاءت الجولة تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، ورافق مدير المديرية خلالها الدكتور سعد عسل، مدير عام إدارة بنها التعليمية.

واستهل الدكتور ياسر محمود جولته بزيارة مدرسة دملو للتعليم الأساسي، حيث تفقد الفصول الدراسية، وراجع السجلات الإدارية، وتابع نسب الحضور، مشيدًا بمستوى الانضباط والنظافة، والالتزام بالخطة الزمنية لتوزيع المناهج، إلى جانب تفعيل الأنشطة المدرسية.

وتقديرًا للأداء المتميز، قرر مدير المديرية تكريم حازم، مدير المدرسة، تقديرًا لجهوده في تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدرسة.

كما تفقد مدرسة دملو الابتدائية، للاطمئنان على انتظام الدراسة بصفوف المرحلة الأولى، ومتابعة مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة.

واختتم مدير المديرية جولته بزيارة مدرسة دملو الثانوية المشتركة، حيث رصد عددًا من المخالفات، إلى جانب وجود تقصير في تطبيق القرارات المنظمة للعملية التعليمية، ليصدر قرارًا فوريًا بإحالة مدير المدرسة إلى التحقيق العاجل بالشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها.

وأكد الدكتور ياسر محمود أن الجولات الميدانية المفاجئة تستهدف فرض الانضباط داخل المدارس، وضمان انتظام العملية التعليمية، مشددًا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل حسم، وتكريم المتميزين في أداء واجباتهم، ومحاسبة المقصرين والمخالفين للتعليمات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب.