قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة القبض على زوج وادعاءات زوجته وسر الهجوم على الداخلية
أحمد موسى: صفحة زوجة تاجر المخدرات تضمنت عبارات تكشف مخططات لاستهداف الداخلية
لجان وزارة السياحة والآثار تواصل أعمالها الميدانية لمتابعة تنفيذ برامج العمرة في الأراضي المقدسة
أمير قطر يطالب إسرائيل بالوفاء بتعهداتها ووقف العمليات العسكرية والانسحاب من قطاع غزة
تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" في قاعدة جوية غربي ألمانيا
شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان
أمير قطر: لغة الحوار هى الأنسب لحل الأزمة في المنطقة وندعو لفتح مضيق هرمز
مصادر لرويترز: السعودية تعيد تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» تمهيدًا لاستئناف التصدير عبر ينبع
وزير الأوقاف السابق: مصر محفوظة بعناية إلهية.. وجيشها خير أجناد الأرض
أمام الأمم المتحدة.. أردوغان: 193 دولة تخضع لمصالح 5 قوى في مجلس الأمن
غدا أول أيام الخريف فلكيا.. هل نودع الحر الشديد؟ الأرصاد تحسم الجدل
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026.. هل يتم تبكيرها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمير قطر: الحوار والتفاوض السبيل الأمثل لحل الخلافات وتحقيق السلام

امير قطر
امير قطر
القسم الخارجي

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لحل الخلافات وتسوية النزاعات، مشددًا على أهمية تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية على المواجهات العسكرية، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي موقف أمير قطر في ظل تصاعد الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التوترات المتصلة بمنطقة الخليج والحرب في قطاع غزة، إلى جانب تداعيات الصراعات على الأمن والاستقرار العالميين.

وأكدت الدوحة في مواقفها الأخيرة أن معالجة الأزمات تتطلب العودة إلى طاولة المفاوضات، ووقف التصعيد، والعمل على بناء تفاهمات تضمن الأمن والاستقرار. كما شددت وزارة الخارجية القطرية على أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل المسار الضروري لإنهاء الأزمات، لا سيما في ظل التداعيات التي تطال المنطقة والعالم.

ويحمل هذا الطرح أهمية خاصة في ظل الجهود القطرية المرتبطة بالوساطة في عدد من الملفات الإقليمية، إذ تؤكد الدوحة أن سياستها تقوم على دعم الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، بما يتيح الوصول إلى تسويات سياسية تحول دون استمرار المواجهات.

وكان الديوان الأميري القطري أعلن أن الشيخ تميم يترأس وفد بلاده المشارك في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن كلمته تتناول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وتؤكد قطر أن الحوار لا يقتصر على معالجة الخلافات القائمة، وإنما يمثل أداة لمنع تصاعدها وتحويلها إلى صراعات مفتوحة، خصوصًا في المناطق التي تشهد توترات أمنية وسياسية متشابكة.

كما يتقاطع هذا الموقف مع نهج قطري معلن منذ سنوات، يدعو إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية والتفاوض، باعتبار أن استمرار الحروب يفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقد سبق للأمير تميم أن أكد أمام الأمم المتحدة أن بلاده تعتبر الإسهام في الحل السلمي للنزاعات من أولويات سياستها الخارجية.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المواجهات العسكرية نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

إحالة 3 مديرين مدارس للتحقيق لقيد طلاب بدون مستندات وفتح فصل تحويلات “غير رسمي”

ترشيحاتنا

وزير الموارد المائية والري

الدكتور سويلم يتابع موقف ترتيبات انعقاد أسبوع القاهرة التاسع للمياه أكتوبر المقبل

افتتاح معرض صحارى

وزير الري يشارك في افتتاح معرض «صحارى»

الهوية الوطنية

نظير عياد: استعادة السردية المصرية ضرورة لحماية الهوية الوطنية

بالصور

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

مغنيسيوم
مغنيسيوم
مغنيسيوم

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

فيديو

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد