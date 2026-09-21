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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اليوم الوطني 96.. موعد حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في جدة 2026

موعد حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في جدة 2026
موعد حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في جدة 2026
عبد الفتاح تركي

اليوم الوطني السعودي 96 .. تستعد مدينة جدة في المملكة العربية السعودية لاستقبال حفل غنائي يجمع الفنانة موضي الشمراني والفنانة خديجة معاذ، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ96، وذلك يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وسط استعدادات لاستقبال الجمهور الراغب في حضور الأمسية الغنائية التي تأتي ضمن حفلات اليوم الوطني في السعودية.

ويبدأ استقبال الجمهور في الحفل من الساعة 8 مساءً، بينما تنطلق فعاليات الحفل في تمام الساعة 10 مساءً، مع تحديد مجموعة من الشروط الخاصة بالحضور، من بينها ألا يقل عمر الحاضر عن 15 عامًا، إلى جانب ضرورة امتلاك كل شخص تذكرة مستقلة لدخول الحفل، فيما تتاح عملية حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال منصة ويبوق وفقًا للفئات والتذاكر المتاحة.

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متى حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في جدة؟

يقام حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في مدينة جدة يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وذلك ضمن برنامج حفلات اليوم الوطني السعودي الـ96، الذي يتزامن مع الاحتفال بالمناسبة الوطنية التي توافق يوم 23 سبتمبر من كل عام.

وتأتي الأمسية ضمن الحفلات الغنائية التي تقام في عدد من المدن السعودية احتفالًا باليوم الوطني، حيث تستقبل جدة الفنانتين موضي الشمراني وخديجة معاذ في حفل واحد يجمعهما على المسرح خلال هذه المناسبة.

الساعة كام يبدأ حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ؟

بحسب المواعيد المحددة للحفل، تفتح أبواب الدخول أمام الجمهور بداية من الساعة 8 مساءً، بينما ينطلق الحفل في تمام الساعة 10 مساءً، وهو ما يتيح للراغبين في الحضور الوصول إلى موقع الفعالية قبل موعد بدء الحفل والالتزام بالتعليمات الخاصة بالدخول.

ويقام الحفل مساء الخميس 24 سبتمبر 2026 على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة، ضمن الفعاليات المقامة احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ96، مع إتاحة التذاكر للراغبين في حضور الأمسية وفق الفئات المتاحة للحجز.

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ما علاقة حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ باليوم الوطني السعودي الـ96؟

يأتي الحفل ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، الذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام، وتشهد المناسبة تنظيم مجموعة من الفعاليات والحفلات في عدد من المدن السعودية، من بينها الحفلات الغنائية التي يشارك فيها عدد من نجوم الغناء.

وتحرص الجهات المنظمة على تقديم مجموعة من الحفلات الفنية خلال الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، ويأتي حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في جدة ضمن هذه الفعاليات، مع تحديد موعده يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

ما شروط حضور حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ؟

حددت الجهة المنظمة مجموعة من الشروط المتعلقة بحضور الحفل، ويأتي في مقدمتها أن يكون الحد الأدنى لعمر الحضور 15 عامًا، مع ضرورة وجود تذكرة مستقلة لكل شخص يرغب في دخول الحفل.

وبالتالي، يحتاج الراغب في حضور الأمسية إلى الالتزام بشرط السن المحدد، إلى جانب امتلاك التذكرة الخاصة به، مع الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي حددتها الجهة المنظمة للحفل عند الدخول.

كما يرتبط الدخول بموعد فتح الأبواب، حيث تبدأ عملية استقبال الجمهور من الساعة 8 مساءً، بينما ينطلق الحفل في تمام الساعة 10 مساءً، ولذلك تتحدد عملية الحضور وفق المواعيد المعلنة للفعالية.

أين يقام حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ؟

يستضيف مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ، والمقرر إقامته يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ96.

ويأتي اختيار جدة لإقامة هذه الأمسية ضمن برنامج الفعاليات والحفلات المقامة احتفالًا باليوم الوطني السعودي، حيث يلتقي جمهور المدينة بالفنانتين في حفل غنائي واحد خلال فترة الاحتفالات بالمناسبة الوطنية.

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كيف يمكن حجز تذاكر حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ؟

يمكن للراغبين في حضور حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في جدة حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال منصة ويبوق، وذلك وفقًا للتذاكر والفئات المتاحة للحفل.

ويتيح الحجز الإلكتروني للراغبين في حضور الحفل الاطلاع على التذاكر المتوفرة واختيار الفئة المتاحة قبل إتمام عملية الحجز، مع ضرورة الالتزام بالشروط المحددة لدخول الفعالية.

وتأتي عملية الحجز بالتزامن مع الاستعدادات لإقامة الحفل يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 على مسرح عبادي الجوهر أرينا، حيث تفتح الأبواب الساعة 8 مساءً ويبدأ الحفل في الساعة 10 مساءً.

ما أبرز تفاصيل حفلات اليوم الوطني السعودي الـ96 في جدة؟

تستضيف جدة مجموعة من الفعاليات خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96، ويأتي حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ ضمن الحفلات الغنائية المقامة بهذه المناسبة.

ويوافق اليوم الوطني السعودي يوم 23 سبتمبر من كل عام، بينما يقام الحفل المشترك للفنانتين يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، لتستمر فعاليات الاحتفال بالمناسبة من خلال مجموعة من الحفلات والفعاليات الفنية والترفيهية في مختلف أنحاء المملكة.

وبالنسبة للراغبين في حضور الحفل، تتركز أهم المعلومات التي يحتاجون إلى معرفتها في موعد إقامة الأمسية، ومكانها، وموعد فتح الأبواب، وموعد انطلاق الحفل، إلى جانب الحد الأدنى للعمر وطريقة حجز التذاكر.

اليوم الوطني السعودي

وبذلك، يكون موعد حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في جدة هو يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وتفتح أبواب الدخول أمام الجمهور الساعة 8 مساءً، بينما يبدأ الحفل في تمام الساعة 10 مساءً، مع اشتراط ألا يقل عمر الحضور عن 15 عامًا وضرورة وجود تذكرة مستقلة لكل شخص، بينما يتم حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال منصة ويبوق وفقًا للتذاكر والفئات المتاحة.

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