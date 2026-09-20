وزير التموين: السلع الأساسية متوفرة وانتظام إمدادات القمح والسكر والزيت رغم التطورات المتلاحقة بالأسواق

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استقرار منظومة الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى توافر السلع الأساسية، وانتظام إمدادات القمح والسكر والزيت، رغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية.

وقال شريف فاروق، خلال تصريحات خاصة للإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مصر تمتلك احتياطيًا من القمح يكفي احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر مقبلة.

وأوضح أن سعر طن القمح ارتفع من 275 دولارًا إلى نحو 300 دولار، مشيرًا إلى أن مصر تستورد سنويًا ما يتراوح بين 18 و19 مليون طن من القمح، فيما تم استلام نحو 5 ملايين طن من المزارعين المحليين.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر استيراد القمح، من خلال الاعتماد على عدد من الدول، من بينها رومانيا وبلغاريا وفرنسا.

وأضاف أن فرنسا من المقرر أن تورّد نحو 50 ألف طن من القمح خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز المخزون الاستراتيجي.