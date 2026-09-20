الإنسانية في أبهى صورها.. معلم يحمل تلميذًا من ذوي الهمم ويجري به لتحقيق حلمه في قنا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا، يوثق موقفًا إنسانيًا داخل إحدى مدارس محافظة قنا، بعدما حرص أحد المعلمين على تحقيق حلم تلميذ من ذوي الهمم بالمشاركة في سباق للجري، وسط أجواء من الفرحة والتشجيع.

وأظهر الفيديو المعلم وهو يحمل التلميذ بين ذراعيه ويجري به خلال السباق، في محاولة لإشراكه في الفعالية الرياضية وعدم حرمانه من خوض التجربة مع زملائه.

وسادت حالة من السعادة بين المعلمين المتواجدين، الذين حرصوا على تشجيع المعلم والتلميذ خلال مشاركتهما في السباق، في مشهد حظي بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر عدد من المتابعين عن إعجابهم بالموقف الإنساني، مؤكدين أن ما فعله المعلم يعكس روح التعاون والدعم وحرصه على إدخال الفرحة إلى قلب التلميذ، وإتاحة الفرصة له للمشاركة في الأنشطة المدرسية.