قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء التجارب البحرية لأول سفينة صينية خاصة للأبحاث البحرية
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدي على طفلة أمام منزلها في الإسكندرية
فوكس نيوز: ترامب في مرحلة "اتخاذ قرار" بشأن إيران ويلمح إلى أحداث "كبيرة جدا" قادمة
مأمورية وسط الجبال.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط آخر بالصف
وزير الري يستعرض بالأرقام حقيقة الوضع المائي في مصر وحوض النيل
إجراء فرنسي عاجل ضد طهران
وزير الطيران المدني: تطبيق منظومة التحول الرقمي في المطارات المصرية ساهم في تسهيل إجراءات السفر والوصول
الاستقرار سيد الموقف .. سعر الذهب في مصر خلال أخر تعاملات اليوم
مساعد وزير الإسكان : طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة.. وبدء استقبال الطلبات اليوم
رئيس مصر للطيران: ننقل 11.4 مليون راكب سنويًا.. ونعمل على إطلاق خدمة طبية عن بُعد
مدير شركة الأهلي عن عقد إمام عاشور الجديد: مش هقدر أجاوب
أمن الغربية يفحص فيديو مشاجرة بالجنازير بشوارع قرية الدواخلية بالمحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش مصدق.. صلاح يخطف القلوب في تركيا.. مشجع يحتفل بالهاتريك وسط أسرته

. مشجع يحتفل بالهاتريك وسط أسرته
. مشجع يحتفل بالهاتريك وسط أسرته
محمد بدران   -  
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رد فعل مشجع تركي بعد تألق النجم المصري محمد صلاح، وتسجيله «هاتريك» في شباك جالاتا سراي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

محمد صلاح 

وظهر المشجع التركي جالسًا وسط أفراد أسرته، في حالة من الفرحة الشديدة بعد أهداف محمد صلاح، مرددًا: «يا إلهي.. صلاح»، وسط أجواء احتفالية عكست إعجابه بالمستوى الذي قدمه النجم المصري خلال اللقاء.

طرابزون سبور

وقاد محمد صلاح فريقه طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على ضيفه جالاتا سراي، بنتيجة 4-0، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا آخر، ليواصل تألقه مع فريقه في الدوري التركي.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لصالح طرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية المباراة، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة على يمين حارس جالاتا سراي.

وفي الدقيقة 39، أضاف سافيولو الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعدما تلقى تمريرة مميزة من محمد صلاح، قبل أن يعود النجم المصري ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 44.

واختتم محمد صلاح رباعية طرابزون سبور في الدقيقة 80، مسجلًا هدفه الثالث في المباراة، ليكمل أول «هاتريك» له في الدوري التركي.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة، مواصلًا عروضه القوية مع طرابزون سبور.

وشهدت المباراة أيضًا طرد ليزلي أوجوتشوكو، لاعب جالاتا سراي، بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، بعد تدخل قوي على أحد لاعبي طرابزون سبور.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة المسابقة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مشجع تركي النجم المصري محمد صلاح محمد صلاح هاتريك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

الدولار

واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

ترشيحاتنا

الإنسانية في أبهى صورها.. معلم يحمل تلميذًا من ذوي الهمم ويجري به لتحقيق حلمه في قنا

الإنسانية في أبهى صورها.. معلم يحمل تلميذًا من ذوي الهمم ويجري به لتحقيق حلمه في قنا

وزير التموين

وزير التموين: السلع الأساسية متوفرة وانتظام إمدادات القمح والسكر والزيت رغم التطورات المتلاحقة بالأسواق

التضامن الاجتماعى

التضامن تناشد الأسر: لا للتنمر.. اجعلوا العودة للمدرسة بقلب أوسع

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد