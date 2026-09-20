مش مصدق.. صلاح يخطف القلوب في تركيا.. مشجع يحتفل بالهاتريك وسط أسرته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رد فعل مشجع تركي بعد تألق النجم المصري محمد صلاح، وتسجيله «هاتريك» في شباك جالاتا سراي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

محمد صلاح

وظهر المشجع التركي جالسًا وسط أفراد أسرته، في حالة من الفرحة الشديدة بعد أهداف محمد صلاح، مرددًا: «يا إلهي.. صلاح»، وسط أجواء احتفالية عكست إعجابه بالمستوى الذي قدمه النجم المصري خلال اللقاء.

طرابزون سبور

وقاد محمد صلاح فريقه طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على ضيفه جالاتا سراي، بنتيجة 4-0، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا آخر، ليواصل تألقه مع فريقه في الدوري التركي.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لصالح طرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية المباراة، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة على يمين حارس جالاتا سراي.

وفي الدقيقة 39، أضاف سافيولو الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعدما تلقى تمريرة مميزة من محمد صلاح، قبل أن يعود النجم المصري ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 44.

واختتم محمد صلاح رباعية طرابزون سبور في الدقيقة 80، مسجلًا هدفه الثالث في المباراة، ليكمل أول «هاتريك» له في الدوري التركي.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة، مواصلًا عروضه القوية مع طرابزون سبور.

وشهدت المباراة أيضًا طرد ليزلي أوجوتشوكو، لاعب جالاتا سراي، بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، بعد تدخل قوي على أحد لاعبي طرابزون سبور.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة المسابقة.