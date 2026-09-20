بعد إيقافه من المحكمة السويسرية.. سامي الشيشيني: رمضان صبحي قصر في حق نفسه

علق سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، على مسيرة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، مؤكدًا أن اللاعب كان يمتلك إمكانيات كبيرة وكان منتظر له مستقبلا مميزا منذ بدايته.

وقال سامي الشيشيني، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «الحريفة»: «رمضان صبحي لاعب جميل وكبير، ومن الناس اللي كنا مستنيين منه مستقبل كبير جدًا، لأنه كان بادئ كنجم، لكن سبحان الله، هو قصر في حق نفسه».

وتأتي تصريحات الشيشيني بالتزامن مع قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض الطعن المقدم من رمضان صبحي على عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات في قضية المنشطات، لتؤيد بذلك العقوبة الصادرة بحقه.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد أصدرت في نوفمبر 2025 قرارًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، قبل أن يتقدم اللاعب بطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي رفضت الطعن اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026؛ ليستمر قرار الإيقاف.

وبحسب التقارير المنشورة عقب القرار، يمتد إيقاف رمضان صبحي حتى عام 2029، مع منعه من ممارسة الأنشطة المرتبطة بكرة القدم خلال فترة العقوبة.