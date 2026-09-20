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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد فضل الله يكشف مفاجأة بشأن قرار إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسن العمدة

فجّر الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي، مفاجأة بشأن العقوبة الموقعة على رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، بالإيقاف لمدة 4 سنوات، موضحًا إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن على قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية، وفقًا لشروط قانونية محددة.

وقال فضل الله، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن رمضان صبحي يمكنه التوجّه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، شريطة أن يكون قد تمسّك أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بالدفوع المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، المنصوص عليه في المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن قبول الطعن يرتبط كذلك باستيفاء شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية، وفقًا للمادة 35 من الاتفاقية الأوروبية، مؤكدًا أن الشكاوى المقدمة إلى المحكمة الأوروبية يجب أن تكون قد أُثيرت أمام القضاء السويسري.

وأشار المستشار الاستراتيجي الرياضي إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن نظرت في طعون تتعلق بأحكام محكمة التحكيم الرياضي، التي تخضع للمراجعة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، مستشهدًا بقضية سيمينيا.

وأوضح أن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لا يعني قبول الطعن تلقائيًا، إذ يخضع الطلب للشروط الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

محمد فضل الله الدكتور محمد فضل الله رمضان صبحي نادي بيراميدز بيراميدز المحكمة الفيدرالية السويسرية

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