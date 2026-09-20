قهر السرطان بالفيزياء.. العالم المصري أحمد الجندي يفوز بجائزة ماري كوري

أبرزت الإعلامية شيرين عفت، فوز العالم المصري الدكتور أحمد الجندي، الأستاذ المشارك بقسم الفيزياء بجامعة تكساس في الباسو الأمريكية، بجائزة «ماري كوري» لعام 2026 في مجال تكنولوجيا النانو لعلاج السرطان، مشيرة إلى أن هذا من الأخبار المبهجة.

وأوضحت «عفت»، خلال تقديمها برنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «DMC»، أن الدكتور أحمد الجندي استطاع تطوير تقنية علاجية واعدة تعتمد على ابتكار جسيمات نانوية متناهية الصغر من الحديد والكربون.

وأشارت إلى أن هذه الجسيمات تُستخدم لاستهداف الخلايا السرطانية وتدميرها بدقة عالية دون الحاجة للرعاية المعتمدة على الحرارة، مما يمثل خطوة متقدمة في مجال طب النانو ويدعم جهود تطوير علاجات أكثر أماناً للمرضى.