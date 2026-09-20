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طقس الإثنين 21 سبتمبر 2026.. انخفاض الحرارة وأمطار ورياح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الإثنين 21 سبتمبر 2026.. انخفاض الحرارة وأمطار ورياح

طقس الإثنين 21 سبتمبر 2026.. انخفاض الحرارة وأمطار ورياح
طقس الإثنين 21 سبتمبر 2026.. انخفاض الحرارة وأمطار ورياح
عبد الفتاح تركي

يواصل الطقس في مصر تحسنه غدًا الإثنين، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، لتقترب من معدلاتها الطبيعية لهذا التوقيت من السنة أو تقل عنها، فيما تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى إلى 31 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، 39 درجة، وفق ما أكدته الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد.

ويأتي هذا التحسن في الأحوال الجوية بالتزامن مع استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالتزامن مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وهو ما يسهم في استمرار الإحساس بالأجواء الخريفية على مدار اليوم.

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حاله الطقس

كيف يكون الطقس غدًا الإثنين في مصر؟

أوضحت الدكتورة منار غانم أن طقس غد الإثنين سيكون حارًا رطبًا في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خلال فترات النهار، ولا سيما وقت الظهيرة، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

أما خلال فترات الليل، فيسود طقس معتدل مائل للحرارة في بعض المناطق، وخاصة المناطق الداخلية، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل مقارنة بفترات النهار.
 

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في القاهرة والصعيد؟

تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الإثنين في القاهرة الكبرى إلى 31 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات الصعيد، وخاصة الأقصر وأسوان، إلى 39 درجة.

وأوضحت غانم أن الأجواء خلال فترات الصباح الباكر ستكون أكثر اعتدالًا، بالتزامن مع ظهور بعض السحب المنخفضة التي تساعد على حجب جزء من أشعة الشمس، وهو ما يزيد الإحساس بالاعتدال في أغلب المناطق، خاصة الأماكن المفتوحة.

ومع حلول الليل وغياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتتراوح بين 21 إلى 22 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بما يدعم الإحساس بتحسن الأجواء خلال ساعات الليل.

حالة الطقس

هل توجد رياح غدًا الإثنين؟

تشهد أغلب المحافظات نشاطًا للرياح غدًا الإثنين، وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة، وهو نشاط يسهم في تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في الظل، ويزداد تأثيره خلال فترات الليل في بعض المناطق المكشوفة.

وفي المقابل، قد تكون الرياح مثيرة لبعض الرمال والأتربة في بعض المناطق من الصحراء الغربية، وهو ما يستدعي الانتباه إلى حالة الطرق والمناطق المكشوفة، خاصة خلال فترات نشاط الرياح.
 

ما تأثير الرياح على حالة البحر المتوسط؟

يمتد تأثير نشاط الرياح إلى البحر المتوسط، إذ يسهم في ارتفاع الأمواج على عدد من الشواطئ، وتحديدًا شواطئ الإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط.

ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 5ر1 إلى 2 متر، ولذلك ناشدت الدكتورة منار غانم المصطافين ضرورة اتباع تعليمات السلامة عند النزول إلى البحر، مع مراعاة طبيعة حالة البحر وارتفاع الأمواج خلال فترات نشاط الرياح.
 

هل توجد فرص لسقوط الأمطار غدًا؟

توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة أحيانًا، على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال الدلتا أو شمال الوجه البحري، وتبلغ نسبة حدوثها 10%.

وقد تمتد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية، لتظل فرص الأمطار ضمن أبرز الظواهر الجوية التي يتابعها المواطنون خلال الساعات المقبلة، خاصة مع استمرار الأجواء الخريفية.

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إلى متى تستمر الأجواء الخريفية في مصر؟

أفادت الدكتورة منار غانم بأن الأجواء الحالية تتسم بالطابع الخريفي، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع تراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 32 إلى 33 درجة، إلى جانب وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأوضحت أن كميات الأمطار قد تختلف من يوم إلى آخر، وهو ما يجعل متابعة النشرات والتحديثات الجوية أمرًا مهمًا خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع قرب حلول فصل الخريف.
 

متى يبدأ فصل الخريف وما أبرز ما يميزه؟

أشارت غانم إلى قرب حلول فصل الخريف يوم الأربعاء المقبل، موضحة أن هذا الفصل معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، رغم كونه فصل الاعتدال في الأحوال الجوية.

وقالت إن الخريف يعد أيضًا موسم الأمطار والتقلبات الجوية، مطالبة المواطنين بالمتابعة الجيدة والمستمرة للنشرات الجوية، خصوصًا مع تغير حالة الطقس من يوم إلى آخر خلال هذا الموسم.
 

هل تستمر الشبورة المائية غدًا؟

تظل الشبورة المائية الظاهرة الجوية المؤثرة خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وفق تصريحات الدكتورة منار غانم.

ومن المتوقع أن تختفي الشبورة سريعًا مع سطوع أشعة الشمس، إلا أن وجودها خلال الساعات الأولى من الصباح يجعل الانتباه أثناء القيادة أمرًا مهمًا على الطرق التي تتأثر بهذه الظاهرة الجوية.

حالة الطقس غدا

ماذا يجب على المواطنين متابعة خلال الأيام المقبلة؟

مع استمرار التحسن في الأحوال الجوية واقتراب بداية فصل الخريف، تبرز متابعة النشرات الجوية باعتبارها الوسيلة الأساسية للتعرف على التغيرات اليومية في درجات الحرارة والرياح وفرص سقوط الأمطار والشبورة المائية.

وتكتسب المتابعة أهمية خاصة خلال فصل الخريف، الذي قد يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، بالتزامن مع تغير طبيعة الكتل الهوائية والظواهر الجوية من يوم إلى آخر.

حالة الطقس اليوم

وتشير توقعات الحالة الجوية الواردة إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة مقارنة بفترات الارتفاع السابقة، ووجود فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق، إلى جانب نشاط للرياح قد يسهم في تلطيف الأجواء في بعض الأماكن، مع استمرار الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

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