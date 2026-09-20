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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بداية فصل الخريف.. تحسن ملحوظ في الطقس وانخفاض درجات الحرارة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، بالتزامن مع تأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ما ساهم في تراجع درجات الحرارة وعودة الأجواء إلى معدلات أكثر اعتدالًا.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار التحسن في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

وقالت منار غانم إن البلاد بدأت منذ يوم الجمعة التأثر بكتل هوائية معتدلة ومنخفضة الحرارة قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالتزامن مع امتداد مرتفع جوي، ما ساهم في تراجع درجات الحرارة وتحسن الأجواء.

حالة الطقس في مصر

وأضافت أن درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري ستكون حول معدلاتها الطبيعية أو أقل منها بالنسبة لهذا الوقت من العام، موضحة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 32 درجة مئوية.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات الظهيرة قد يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة، لتتراوح درجة الحرارة المحسوسة بين 33 و34 درجة مئوية، إلا أن الأجواء تظل حارة خلال النهار على معظم مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

طقس معتدل في الإسكندرية والسواحل

وبشأن حالة الطقس في الإسكندرية، أكدت أن الأجواء ستكون معتدلة ومستقرة، مع تسجيل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية، مشيرة إلى اعتدال حالة البحر المتوسط، بما يسمح بالاستمتاع بالأجواء في المناطق الساحلية.

ولفتت إلى أن فترات الليل ستشهد مزيدًا من الاعتدال، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى، لتصل إلى 22 درجة مئوية على القاهرة و23 درجة على المدن الجديدة، مع أجواء لطيفة في معظم أنحاء الجمهورية.

حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس وتوجه نصائح مهمة للمواطنين

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سيكون حاضرًا اليوم، حيث تتراوح سرعاتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على أغلب المحافظات، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال المساء والليل وتقليل الإحساس بارتفاع الرطوبة.

أتربة ورمال مثارة وفرص ضعيفة للأمطار

وحذرت من وجود بعض الأتربة والرمال المثارة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، إلى جانب مناطق من محافظة الوادي الجديد.

كما توقعت فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع ظهور السحب التي تساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

وأكدت أن حالة الاستقرار والاعتدال في درجات الحرارة من المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع، مع إمكانية امتداد الأجواء المعتدلة لفترة أطول.

حالة الطقس الأسبوع.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس من الإثنين إلى الجمعة

بدء فصل الخريف الأربعاء المقبل

وأوضحت أن فصل الخريف يبدأ رسميًا يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر، مشيرة إلى أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية خلال هذه الفترة، باعتبارها فترة انتقالية قد تشهد تغيرًا سريعًا في التنبؤات وحالة الطقس.

درجات الحرارة الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس

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