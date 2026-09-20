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الضفة تشتعل.. الاحتلال يقتحم المغير لليوم الثاني ويعتقل أكثر من 40 فلسطينياً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الضفة تشتعل.. الاحتلال يقتحم المغير لليوم الثاني ويعتقل أكثر من 40 فلسطينياً

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اقتحام قرية المغير في الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي، وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت أكثر من 40 فلسطينياً، وفقاً لتقارير إخبارية فلسطينية.

وأفادت التقارير بأن قوات الاحتلال تواصل انتشارها داخل القرية، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من المنازل، واعتقال فلسطينيين في إطار الحملة المستمرة لليوم الثاني.

وفي تطور منفصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توجه قواته إلى منطقة «نفيه تسوف» وسط الضفة الغربية، عقب تلقي بلاغ بشأن وقوع إطلاق نار في المنطقة.

ولم يقدم جيش الاحتلال، في المعلومات الأولية، تفاصيل إضافية بشأن ملابسات واقعة إطلاق النار، كما لم يعلن عن وقوع إصابات حتى الآن.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام قرية المغير الضفة الغربية اعتقالات واسعة اعتقال فلسطينيين جيش الاحتلال الإسرائيلي

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