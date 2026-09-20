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شمس البارودي بعد نجاتها من حادث سير: كنت بستغفر ربنا كتير قبل الحادثة ولطف بيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شمس البارودي بعد نجاتها من حادث سير: كنت بستغفر ربنا كتير قبل الحادثة ولطف بيا

شمس البارودي
شمس البارودي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن تفاصيل جديدة بشأن حادث السير الذي تعرضت له مؤخرًا، مؤكدة أن الله لطف بها، وموجهة الشكر لكل من دعا لها ولأسرتها خلال الفترة الماضية.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحبابي المخلصين، كل الدعاء ليا، ربنا كرمني بدعائكم، وصل وصل يا أحبابي، وهذا ملخص، لسه هحكي بالتفاصيل ما حدث تمامًا، الحمدلله قدر ولطف، كريم بعباده، رحمن رحيم، ربي ولا أكرم منه سبحانه، الحمدلله الحمدلله الحمدلله».

وتحدثت شمس البارودي عن حالتها خلال الحادث، قائلة: «في عز تعبي كنت بكلم ربنا وزعلانة منه، بقوله أنت بتحبني مش هتعمل فيا كده.. أنا بحب ربنا أوي، وهو لطف بيّا لأني قبل الحادثة كنت بستغفره كتير».

وكانت الفنانة المعتزلة قد كشفت في وقت سابق عن تعرضها لحادث سير، مشيرة إلى أن الإصابات التي لحقت بها تبدو بسيطة، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها ولأسرتها.

وقالت شمس البارودي في منشور سابق: «قدر الله وما شاء فعل، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، إصابة في حادثة بإذن الله بسيطة وتعدي على خير، أحبابي دعواتكم وأسأل العفو والعافية، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا».

وأضافت: «لولا الدعاء ما لطف الله بعباده، الحمدلله، أرجو من أهل الرضا بالقضاء، وأتمنى من أهل الشر إن وجدوا لا تستخسروا نعم الله على عباده، فكلنا نرزق بلطفه وكرمه وستره، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها».

وتابعت: «الحمدلله قدر ولطف، وبإذن الله الإصابات بسيطة، ولكن أبنائي وشقيقاتي يردن الاطمئنان بالأطباء، وبإذن الله خير خير خير، كل ما يأتي به الله خير».

شمس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائها أو استعادة بعض ذكرياتها.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان حسن يوسف قد تزوج من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، قبل اعتزالها الفن وتفرغها لحياتها الأسرية.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتهما، خاصة أن فقدانه سبق رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.

الفنانة المعتزلة شمس البارودي الفنان عادل إمام اعتزالها الفن 2 على الطريق» حسن يوسف

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