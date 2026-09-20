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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المستندات والضوابط المطلوبة للتنازل عن فرص حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ بمحافظة سوهاج

ضوابط التنازل عن قرعة الحج
ضوابط التنازل عن قرعة الحج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كشفت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، عن الإجراءات والمستندات والضوابط المنظمة للتنازل عن فرص حج الجمعيات الأهلية لموسم حج عام 1448هـ.

وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين الفائزين بفرص الحج الراغبين في التنازل عنها، وتوضيح الخطوات الواجب اتباعها حتى إتمام التنازل بصورة رسمية.

التنازل عن فرصة الحج

وأوضحت المديرية أنه في حال رغبة المواطن في التنازل عن فرصة الحج، يتعين عليه التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابعة له، وتقديم طلب التنازل واستيفاء المستندات المطلوبة، على أن يخضع الطلب للضوابط المنظمة للعملية.

المستندات المطلوبة

وتشمل المستندات المطلوبة طلب التنازل، وبيانًا بالمستندات التي تثبت صلة القرابة بين المتنازل والمتنازل إليه، ومن بينها شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي لكلا من المتنازل والمتنازل إليه، فضلًا عن تقديم شهادة تحركات للمتنازل إليه لإثبات عدم وجود سابقة حج.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي أن الموافقة على التنازل لا تتم بشكل تلقائي، وإنما يشترط أن يكون الشخص المتنازل إليه مستوفيًا لجميع شروط وضوابط القرعة المقررة لمقدم طلب الحج الأساسي.

وتضمنت ضوابط التنازل عددًا من الحالات الأسرية، من بينها تنازل الأبناء لأحد الوالدين أو العكس، وكذلك التنازل بين الزوج والزوجة، إلى جانب إمكانية التنازل بين الأشقاء، وذلك وفق القواعد والاشتراطات المحددة لموسم حج الجمعيات الأهلية.

وبعد تقديم طلب التنازل، تبدأ الجهات المختصة في فحصه وانتظار الموافقة، وفي حال قبول الطلب يتم سداد التكاليف المقررة ضمن المدفوعات الحكومية الخاصة بحج الجمعيات.

وأشارت المديرية إلى أنه عقب السداد، يتعين تسليم أصل الإيصال إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابعة للجمعية، مع الاحتفاظ بصور من الإيصال لاستخدامها في إجراءات الكشف الطبي والتطعيمات واستكمال باقي متطلبات موسم الحج.

وشددت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج على ضرورة الالتزام بالمستندات والضوابط المحددة، وعدم استكمال أي إجراءات خارج الجهات المختصة، لضمان إتمام عملية التنازل بشكل قانوني وصحيح.

التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج سوهاج حج الجمعيات الأهلية موسم حج عام 1448هـ

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