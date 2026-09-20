كريم الثليبي: سافر إليك وغنِ مشروع جديد للبحث عن الذات عبر الموسيقى العربية

قال الموسيقار التونسي كريم الثليبي، إن مشروع «سافر إليك وغنِ» يقوم على محور الحرية الأدائية في الموسيقى العربية، موضحًا أن الفكرة تتمركز بصورة أساسية حول مفهوم التقسيم على الآلة الموسيقية والارتجال، سواء على الآلات العربية أو غيرها، إلى جانب الارتجال الصوتي المقامي.

وأوضح «الثليبي»، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن عنوان المشروع يحمل دعوة إلى السفر نحو أعماق الإنسان وأركانه وهويته، معتبرًا أن البحث عن الذات يمثل أفضل أشكال السفر، بينما تأتي عبارة «وغنِ» باعتبارها دعوة للتأمل وإعادة النبض إلى القلب، مؤكدًا أن السفر إلى الذات دون غناء يتحول إلى سفر نحو الموت.

وأشار الموسيقار التونسي إلى أن اختيار الموال محورًا للتجربة جاء انطلاقًا من ارتباطه بالموسيقى العربية وقدرته على التعبير والارتجال، لافتًا إلى أن المشروع يستند أيضًا إلى مفهوم السفر من زاوية نفسية وأنثروبولوجية، وليس فقط باعتباره انتقالًا جسديًا من مكان إلى آخر.

وأضاف كريم الثليبي أن التجربة تضم مشاركين من عدد من الدول العربية، من بينها فلسطين وسلطنة عمان والسودان ومصر والجزائر والكويت، في محاولة للجمع بين ثقافات موسيقية مختلفة داخل تجربة واحدة، كما أن اتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول العربية يختار في كل مرة 6 أقطار عربية للمشاركة، مشيرًا إلى أن الدورة السابقة شهدت مشاركة موريتانيا والمغرب، بينما تشارك مصر والجزائر ضمن دورة هذا العام.

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