عودة علي معلول لمنتخب تونس استعدادًا لمواجهتي أوغندا وبوتسوانا

أعلن معين الشعباني، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة نسور قرطاج استعدادًا لمواجهتي أوغندا وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، والتي شهدت عودة علي معلول، لاعب الصفاقسي التونسي والأهلي السابق، إلى صفوف المنتخب بعد غياب.

علي معلول

ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس نظيره الأوغندي يوم 24 سبتمبر الجاري، قبل أن يلتقي بوتسوانا يوم 28 سبتمبر، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات.

وكان الإعلامي مهيب عبد الهادي قد أشار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى انضمام معلول لقائمة المنتخب التونسي.