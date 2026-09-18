حسام موافي يكشف أبرز أعراض القولون التقرحي

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الإصابة بالقولون التقرحي، موضحًا أنه أحد الأمراض المزعجة التي قد تصيب الإنسان، ويندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية، التي يهاجم فيها الجهاز المناعي أنسجة الجسم.

وأوضح حسام موافي، خلال برنامجه «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القولون التقرحي ينتج عن مهاجمة الجهاز المناعي للأمعاء الغليظة، مشيرًا إلى أن أمراض المناعة الذاتية تتطلب اهتمامًا طبيًا نظرًا لطبيعتها وتأثيرها على الجسم.

أعراض القولون التقرحي

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن هناك مجموعة من الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بالقولون التقرحي، من أبرزها ظهور الدم أو المخاط في البراز، إلى جانب الشعور بآلام البطن والانتفاخ.

وأكد أن ظهور هذه الأعراض يستدعي استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب، خاصة أن الأعراض قد تتشابه مع حالات مرضية أخرى.