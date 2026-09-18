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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 20 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الذهب في مصر خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 18-9-2026 على مستوى محلات الصاغة.

الذهب يتراجع مرتين

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيها للمرة الثانية في تعاملات مساء اليوم الجمعة بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6355 جنيها.

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7262 جنيها للشراء و7205 جنيهات للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6657 جنيها للشراء و 6605 جنيهات للبيع.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6355 جنيها للشراء و 6305 جنيهات للبيع.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5447 جنيها للشراء و 5404 جنيهات للبيع.

أسعار الذهب ترتفع بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.84 ألف جنيه للشراء و 50.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4354 دولارا للشراء و4353 دولارا للبيع.

سعر الذهب في مصر مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

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