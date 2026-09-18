نزل 20 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن

انخفض سعر الذهب في مصر خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 18-9-2026 على مستوى محلات الصاغة.

الذهب يتراجع مرتين

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيها للمرة الثانية في تعاملات مساء اليوم الجمعة بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6355 جنيها.

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7262 جنيها للشراء و7205 جنيهات للبيع.

عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6657 جنيها للشراء و 6605 جنيهات للبيع.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6355 جنيها للشراء و 6305 جنيهات للبيع.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5447 جنيها للشراء و 5404 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.84 ألف جنيه للشراء و 50.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4354 دولارا للشراء و4353 دولارا للبيع.