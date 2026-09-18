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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل عِلم الله بأفعالنا يعني إجبارنا عليها؟.. حسام موافي يجيب

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

تطرق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى مفهوم القضاء والقدر، مؤكدًا أن معرفة الله المسبقة بما سيفعله الإنسان؛ لا تعني إجباره على ارتكاب أفعال معينة أو الوقوع في الخطأ.

وأوضح حسام موافي، خلال برنامجه «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أهمية التفرقة بين علم الله المسبق بأفعال الإنسان وبين اختياراته وإرادته في اتخاذ قراراته.

وأشار إلى أن الإنسان قد يمر بمواقف يراها مؤلمة أو صعبة في وقتها، بينما قد تكشف الأيام لاحقًا عن نتائج مختلفة عما كان يتوقعه، داعيًا إلى التحلي بالصبر وعدم التسرع في اتخاذ القرارات خلال فترات الأزمات العاطفية.

«وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم»

واختتم حسام موافي حديثه بالتأكيد على أهمية التأمل في قوله- تعالى-: «وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون»، في إشارة إلى ضرورة عدم الحكم على نتائج الأحداث من منظور اللحظة الراهنة، خاصة في أوقات الأزمات والانفعالات.

حسام موافي كلية طب قصر العيني الدكتور حسام موافي

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