يحضر لدور مفاجأة.. بيومي فؤاد: باخد حقن عشان الدايت والسكر

حل الفنان بيومي فؤاد، ضيفاً على إحدى المنصات العراقية، للكشف عن حياته الفنية والشخصية.

وخلال اللقاء تحدث بيومي فؤاد، عن سر فقدان وزنه في الفترة الماضية، وعلاقته بالتحضير لأعمال فنية من عدمه.

وقال بيومي فؤاد: «باخد حقن عشان السكر وباخد حقن كمان عشان الدايت عشان في دور بحضرله إن شاء الله يبقى مفاجأة في رمضان 2027».

أعمال بيومي فؤاد

تعاقد بيومي فؤاد ومحمد ثروت على بطولة فيلم «ورا الكنبة»، الذي يجمعهما مجددًا بعد آخر تعاون سينمائي بينهما قبل 3 سنوات، في تجربة جديدة تنتمي إلى أجواء الكوميديا والمغامرة والتشويق.

ويجسد بيومي فؤاد ومحمد ثروت خلال أحداث الفيلم شخصيتي شقيقين تجمعهما علاقة متوترة، قبل أن تقودهما الظروف إلى خوض رحلة مشتركة، يواجهان خلالها العديد من المواقف والمفارقات، في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما العائلية والتشويق.

فيلم «ورا الكنبة» من تأليف محمد علوش، وإخراج مايكل بيوح.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم خلال أسابيع، بينما تواصل الشركة المنتجة حاليًا إبرام تعاقدات باقي أبطال العمل، تمهيدًا للإعلان عن الأسماء المشاركة خلال الفترة المقبلة.