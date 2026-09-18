قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آلاف المهاجرين يركضون في شوارع سبتة.. تدافع وغاز مسيل للدموع داخل مخيم الإيواء
بدء تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي من طريق السخنة لمحطة صن كابيتال
رفضت إحياء حفلة.. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة التعدى على مطربة شعبية بالمنوفية
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: أنجزنا 50% من اختبارات العملاقة 777X والتسليم العام المقبل
الكشف عن قائمة إسبانيا المشاركة في دوري الأمم الأوروبية
جدول مباريات منتخب الشباب مواليد 2007 في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم
الكشف عن قائمة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
مع ارتفاع أسعار الذهب.. هل أصبحت الشبكة ضرورة للزواج أم يمكن الاستغناء عنها؟
بعد إخلاء سبيلها.. هل انتهت أزمة فتاة البيرة مع سائق النقل الذكي بالتجمع؟.. تفاصيل
رد حاسم من الأهلي على ضم البرازيلي بيزيرا.. تفاصيل
لا استثناءات.. متحدث التعليم يحسم الجدل حول مواد الهوية بالمدارس الدولية
بدون جمهور.. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى علوي وإلهام شاهين يتفاعلان مع راغب علامة بالرقص في أحدث حفلاته

حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
سعيد فراج

ظهرت الفنانتين ليلى علوي وإلهام شاهين، في مقطع فيديو من حفل الفنان راغب علامة، الذي أحياه ليلة أمس الخميس في الساحل الشمالي. 

وخلال مقطع الفيديو، ظهر راغب علامة يرقص مع إلهام شاهين وليلى علوي، ويتفاعلان مع أغانيه في مشهد نال إعجاب الحضور بالحفل. 

حفل راغب علامة 

أحدث أغاني راغب علامة

في شهر سبتمبر 2025، طرح الفنان راغب علامة أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خايف من إيه”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة. 

راغب علامة - ترقيص

كما أطلق راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.

الأغنية الجديدة تحمل طابعاً إيقاعياً صيفياً مبهجاً، وهي من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم.

وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، حيث صُوّر في عدة بلدان، وتمكّن راغب من زراعة بسمة الصيف وإشراقه وفرحته في قلوب الجمهور عبر هذا الكليب الذي حوّل العالم أجمع إلى حلبة رقص تنبض بالطاقة الإيجابية.

 

أغاني راغب علامة

وفي شهر مايو 2024، طرح الفنان راغب علامة أحدث أغانيه بعنوان “شو عامل فيي” تزامنا مع موسم الصيف.

ونشر راغب علامة مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وكتب معلقا: “شو عامل فيي قريبا جدا، كونوا على استعداد لشيء مميز”. 

كما طرح النجم راغب علامة مؤخرًا أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى. 

راغب علامة أغاني راغب علامة ليلى علوي إلهام شاهين الساحل الشمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

محافظ المنيا والبابا تواضروس

ضيافة الأديرة.. البابا تواضروس يدعو محافظ المنيا والقيادات لتناول فول وشاي في البهنسا

الواقعة

أخدت مقدم ورفضت تغني.. القبض على 3 أشخاص بعد فيديو المطربة جنى المغربية بأشمون

متابعة ملف التعديات

محافظ قنا: تحديث قواعد البيانات لمواجهة التعديات والحفاظ على أراضي الدولة

بالصور

ما الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟.. دكتور تغذية يكشف: الفرق في البروتين والأوميجا 3

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد