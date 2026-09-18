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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: إيران والصين وشركات إسرائيلية تطلق «جيوشا آلية» للتأثير على الرأي العام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
فرناس حفظي

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تطور جديد في مجال عمليات التأثير الرقمي، يتمثل في استخدام حسابات آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى والتفاعل بصورة مستقلة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف أمريكية من تأثير هذه التقنيات على النقاش العام والانتخابات.

وبحسب ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن إيران والصين، إلى جانب شركات إسرائيلية خاصة، طورت أو استخدمت شبكات من الحسابات الآلية التي يمكنها إنشاء حسابات وهمية، ونشر محتوى والتفاعل مع المستخدمين دون تدخل بشري مباشر.

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات أثارت مخاوف لدى مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية بشأن إمكانية استخدام مثل هذه الأدوات للتأثير في الرأي العام والانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي.

شركة إسرائيلية في قلب التقرير

وذكر التقرير أن من بين الشركات الإسرائيلية التي تناولها «نيويورك تايمز» شركة IntelEye، التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها، ويشارك في تأسيسها أشخاص سبق لهم العمل في شركة التجسس الإسرائيلية NSO.

وبحسب التقرير، أجرت الشركة تجربة استخدمت خلالها نحو 1000 حساب وهمي للمشاركة في النقاشات السياسية داخل إسرائيل، ونشر محتوى يؤيد أو يعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتقول الشركة إن النشاط الذي رصدته الصحيفة كان تجربة بحثية دفاعية تهدف إلى دراسة قدرات هذه التقنيات، وليس حملة للتأثير السياسي.

وكانت الشركة نشرت في وقت سابق مواد تتحدث عن استخدام منصتها في أبحاث وتحليلات استخباراتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فيما تظهر منشورات مرتبطة بها إشارات إلى تطوير أدوات لتحليل شبكات التواصل ورسم الروابط بين الحسابات والمجموعات. 

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد المخاوف الدولية من انتقال عمليات التضليل والتأثير الرقمي من مرحلة تشغيل حسابات وهمية بواسطة أشخاص إلى أنظمة قادرة على إنشاء الحسابات وإنتاج المحتوى والتفاعل معه بصورة شبه مستقلة.

ويؤكد تقرير «نيويورك تايمز» أن هذا التطور يفتح نقاشاً جديداً في الولايات المتحدة حول قدرة الذكاء الاصطناعي على تغيير طبيعة حملات التأثير السياسي، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونجرس. 

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