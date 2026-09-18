جولة ثقافية تجمع مديري معرضي أبوظبي والدوحة للكتاب

اصطحب سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، جاسم أحمد البوعينين، مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة القطرية ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب، في جولة داخل معرض أبوظبي الدولي للكتاب، يوم الأحد.

وشملت الجولة عددًا من أجنحة دور النشر والمؤسسات الثقافية المشاركة، حيث اطلعا على أحدث الإصدارات والمبادرات الثقافية والمعرفية، إلى جانب البرامج والفعاليات التي يقدمها المعرض في دورته الخامسة والثلاثين.

وأشاد جاسم أحمد البوعينين بالتنظيم المتميز لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب وما يقدمه من برنامج ثقافي ومعرفي متنوع، مثمنًا الدور الذي يقوم به المعرض في تعزيز حضور الكتاب وصناعة النشر ودعم التواصل بين المثقفين والناشرين.

كما أثنى مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب على مستوى التعاون الثقافي والتبادل المعرفي بين قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين معارض الكتب العربية بما يسهم في تطوير صناعة النشر وتوسيع جسور التواصل الثقافي بين شعوب المنطقة.

وتبادل الطنيجي والبوعينين خلال الجولة الرؤى حول تطور معارض الكتب العربية ودورها في تشجيع القراءة وتعزيز حركة الترجمة والتبادل الثقافي، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين معرضي أبوظبي والدوحة الدوليين للكتاب.