قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بن غفير: نتنياهو لا يرد على اتصالاتي منذ أسابيع.. وآمل استمرار الشراكة بيننا
عمر هريدي: مجلس الزمالك يجد صعوبة كبيرة في مواجهة الجمعية العمومية.. وتشكيل «مجلس إنقاذ» وارد
أشتريك انت والعربية.. القبض على صاحب الفيديو المثير
آلاف المهاجرين يركضون في شوارع سبتة.. تدافع وغاز مسيل للدموع داخل مخيم الإيواء
بدء تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي من طريق السخنة لمحطة صن كابيتال
رفضت إحياء حفلة.. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة التعدى على مطربة شعبية بالمنوفية
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: أنجزنا 50% من اختبارات العملاقة 777X والتسليم العام المقبل
الكشف عن قائمة إسبانيا المشاركة في دوري الأمم الأوروبية
جدول مباريات منتخب الشباب مواليد 2007 في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم
الكشف عن قائمة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
مع ارتفاع أسعار الذهب.. هل أصبحت الشبكة ضرورة للزواج أم يمكن الاستغناء عنها؟
بعد إخلاء سبيلها.. هل انتهت أزمة فتاة البيرة مع سائق النقل الذكي بالتجمع؟.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ما الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟.. دكتور تغذية يكشف: الفرق في البروتين والأوميجا 3

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
آية التيجي

يعتقد البعض أن سمك الماكريل أقل قيمة غذائية من أنواع أخرى من الأسماك، خاصة البلطي، بسبب كونه من الأسماك المستوردة والمجمدة، إلا أن المقارنة الغذائية بين النوعين تكشف اختلافًا واضحًا في محتوى البروتين والأوميجا 3 والفيتامينات.

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

وأوضح الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الماكريل من الأسماك البحرية التي تستحق الاهتمام، مشيرًا إلى الفروق الغذائية بينه وبين البلطي، خاصة فيما يتعلق بالأوميجا 3 وفيتامين د.

أين يعيش سمك الماكريل؟

وأشار الدكتور أحمد أبو الريش إلى أن الماكريل من الأسماك البحرية التي تفضل المياه المعتدلة والباردة نسبيًا، ويتواجد في مناطق مختلفة من العالم، من بينها شمال المحيط الأطلسي وسواحل أوروبا وبعض مناطق البحر المتوسط والمحيط الهادئ.

ويعيش الماكريل في أسراب كبيرة قد تضم آلاف الأسماك، وهو ما يسهل عملية صيده مقارنة ببعض أنواع الأسماك الأخرى.

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

ماذا يأكل سمك الماكريل؟

بحسب المنشور، فإن الماكريل ليس من الأسماك التي تتغذى على أي شيء، كما أن طبيعة غذائه وكون بعض أنواعه من الأسماك البحرية متوسطة الحجم يرتبطان بمستويات مختلفة من تراكم الزئبق.

وأوضح أن هناك خلطًا شائعًا بين أنواع الماكريل المختلفة، خاصة عند الحديث عن الزئبق.

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

هل الماكريل المستورد في مصر آمن؟

أوضح الدكتور أحمد أبو الريش أن معظم الماكريل المستورد يصل من البحار المفتوحة، ويتم تجميده مباشرة على سفن الصيد أو داخل مصانع قريبة من مناطق الصيد، ثم يُنقل في حاويات مبردة إلى درجات حرارة منخفضة للحفاظ على جودة الأسماك، وبالتالي، فإن وصول الماكريل إلى الأسواق المصرية مجمدًا لا يعني أنه من الأسماك التي يتم تربيتها في الأحواض، وإنما أن التجميد يمثل جزءًا من عملية حفظه ونقله.

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

هل سمك الماكريل يحتوي على الزئبق؟

لفت الدكتور أحمد أبو الريش إلى ضرورة التفرقة بين أنواع الماكريل، موضحًا أن King Mackerel أو «الماكريل الملكي» من الأسماك الكبيرة التي يمكن أن تحتوي على مستويات أعلى من الزئبق، بينما تختلف مستويات الزئبق في أنواع الماكريل الأخرى، وبالتالي، لا يصح تعميم الحديث عن محتوى الزئبق في نوع واحد على جميع أنواع الماكريل.

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

الماكريل أم البلطي.. أيهما أعلى في البروتين؟

عند المقارنة من حيث البروتين لكل 100 جرام، أوضح الدكتور أحمد أبو الريش أن البلطي قد يحتوي على نحو 22 إلى 26 جرامًا من البروتين، مقابل حوالي 18 إلى 20 جرامًا في الماكريل، وفق الأرقام المذكورة في المنشور.

ويرتبط ذلك جزئيًا بكون البلطي من الأسماك الأقل في محتوى الدهون، وبالتالي يكون البروتين أكثر تركيزًا مقارنة ببعض الأسماك الدهنية.

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

الماكريل يتفوق في الأوميجا 3

وعند الانتقال إلى الأوميجا 3، تظهر ميزة مهمة للماكريل، إذ أوضح الدكتور أحمد أبو الريش أن محتوى البلطي من الأوميجا 3 يبلغ نحو 100 إلى 150 ملليجرامًا لكل 100 جرام، بينما يمكن أن يصل محتوى الماكريل إلى نحو 1.3 إلى 2 جرام من الأوميجا 3 لكل 100 جرام بحسب النوع، ويعني ذلك أن بعض أنواع الماكريل يمكن أن توفر كمية أكبر بكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية مقارنة بالبلطي.

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

الماكريل وفيتامين د

كما أشار الدكتور أحمد أبو الريش إلى أن الماكريل من الأسماك الغنية طبيعيًا بفيتامين د، بينما يحتوي البلطي على كميات أقل منه، وهو ما يمثل أحد الفروق الغذائية بين الأسماك الدهنية والأسماك الأقل دهونًا.

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

هل الماكريل أفضل من البلطي؟

بحسب المقارنة التي عرضها الدكتور أحمد أبو الريش، فإن الإجابة تختلف حسب العنصر الغذائي الذي تتم المقارنة على أساسه؛ فالبلطي قد يتفوق من حيث كمية البروتين، بينما يتميز الماكريل بارتفاع محتواه من الأوميجا 3 وفيتامين د.

وأوضح أن اختيار الأسماك لا يعتمد على البروتين فقط، خاصة أن الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسردين تعد من المصادر المهمة للأوميجا 3.

سمك الشاخورة

ما هو سمك الشاخورة؟

ذكر الدكتور أحمد أبو الريش في منشوره، أن هناك نوعًا يُعرف باسم سمك الشاخورة، وهو من الأسماك التي تعيش في البحر الأبيض المتوسط، ويُعرف أيضًا باسم «القدقود».

وفي النهاية، أوضح أن تناول الأسماك مرة أو مرتين أسبوعيًا يمكن أن يوفر عددًا من العناصر الغذائية المهمة، مع اختلاف القيمة الغذائية من نوع إلى آخر.

سمك الماكريل فوائد الماكريل الماكريل والبلطي الماكريل أم البلطي أوميجا 3 فوائد أوميجا 3 سمك البلطي فوائد سمك البلطي بروتين الماكريل بروتين البلطي الزئبق في الماكريل فيتامين د الأسماك الغنية بالأوميجا 3 سمك السردين الأسماك الدهنية سمك الشاخورة القدقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

محافظ المنيا والبابا تواضروس

ضيافة الأديرة.. البابا تواضروس يدعو محافظ المنيا والقيادات لتناول فول وشاي في البهنسا

الواقعة

أخدت مقدم ورفضت تغني.. القبض على 3 أشخاص بعد فيديو المطربة جنى المغربية بأشمون

متابعة ملف التعديات

محافظ قنا: تحديث قواعد البيانات لمواجهة التعديات والحفاظ على أراضي الدولة

بالصور

ما الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟.. دكتور تغذية يكشف: الفرق في البروتين والأوميجا 3

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد