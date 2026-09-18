تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

تلقت المدارس عددا من التعليمات العاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لضمان انتظام العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 ، وتمثلت تلك التعليمات فيما يلي :

أن يكون تسجيل الغياب على الواقع أو من الواقع ، بمعنى أن يكون الغياب من داخل الفصل و لا مُبررَ لمن يخالف ذلك .

قرارات عاجلة بشأن التقييم الأسبوعي

لا إعادة للتقييم الأسبوعي في حالة غياب الطالب وقت تنفيذ التقييم داخل الفصل سواء كان الغياب بعُذر أم بدون عُذر

في حالة غياب الطالب بعذر ( الحالة الوحيدة للغياب بعذر هي أجازة طبية معتمدة من التأمين الصحي و بعد العرض على مدير المدرسة ) وقت تنفيذ التقييم الأسبوعي ؛ يتم احتساب متوسط التقييمات الخاصة بهذا الطالب مطروحًا منها هذا التقييم ، مثال :

-مجموع عدد التقييمات في مادة ما = ١٢

درجة التقييم = ٢٠ في المتوسط مجموع درجات التقييمات = ١٢ × ٢٠ = ٢٤٠ درجة

-احتساب متوسط درجات التقييمات لطالب لم يغب أو غاب بدون عذر = مجموع درجاته في ١٢ تقييم ÷ ٢٤٠

-احتساب متوسط درجات التقييمات لطالب غائب ( بعذر ) في تقييمين مثلًا =

مجموع درجاته في ١٠ تقييمات ÷ ٢٠٠

إذا قام الطالب الغائب بالإجابة عن هذا التقييم يقوم المعلم بتصحيحه و لا يرصد درجته و يكتب بخط واضح في الهامش العلوي للصفحة : الطالب غائب في هذا اليوم .

الأداء المنزلي

يقوم المعلم بتصحيحه في الحصة التالية و يرصد درجته في السجل .

إذا غاب الطالب في يوم ما وجب عليه أن يقدم الواجب أو الأداء الذي كَلَّف المعلم به زملاءه في ذات الموعد الذي ألزم به باقي الزملاء ،و لا يقبل منه في حالة التأخير ، و إذا قام الطالب بالإجابة عنه و قدمه للمعلم يقوم المعلم بتصحيحه و لا يرصد درجته و يكتب بخط واضح في الهامش العلوي للصفحة : الطالب غائب في هذا اليوم .

في حالة غياب طالب بعُذر ( أجازة مرضية ) يطلب المعلم صورة منها من مدير المدرسة و يرفقها بسجل أعمال السنة .

بالنسبة لدرجات المواظبة و السلوك

لا تُقَسَّم الدرجة بين سلوك و مواظبة و إنما اعتبارها درجة واحدة ، و يتم احتسابها بقسمة الدرجة المخصصة ( ١٠ درجات ) على عدد الأيام التي يقوم المعلم بتدريسها للفصل في الأسبوع ،

مثال : إذا كان المعلم يدرس للفصل أربعة أيام أسبوعيًا ؛ يتم احتساب غياب اليوم الواحد بدرجتين و نصف ، وإذا غاب الطالب يومين في الأسبوع استحق في المواظبة و السلوك ٥ درجات ، و هكذا .

كتابة التقييمات الأسبوعية في سجل الإعداد و يمكن الاكتفاء بتصويرها و إرفاقها بالسجل ، و كذلك الأداء الصفي و المنزلي و إذا كانت المساحة لا تكفي في الصفحة ؛ يمكن كتابتها في صفحة تالية أو في ورقة خارجية و إرفاقها بالسجل ، و في حالة غياب الطالب ( سواء بعُذر أو بغير عُذر ) يسجل حرف ( غ ) و لا يسجل ( صفر ) ، و إنما يسجل ( صفر ) إذا حضر الطالب و لم يجب عن التقييم أو أجاب إجابات غير صحيحة .

يلتزم المعلم بتسجيل التاريخ الذي نفَّذ فيه التقييم الأسبوعي في خانة التقييم في سجل أعمال السنة ، حتى يتمكن الموجه من مطابقة درجة التقييم في كراسة الطالب و صفحة الدرجات و صفحة المواظبة .

يُكلف و يُلزم المعلم طلابه بكتابة التواريخ على الأداءات و التقييمات .