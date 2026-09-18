افتتاح الدورة العاشرة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح أعمال الدورة العاشرة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"ومهرجان الفنون والفلكور الأفروصيني، والذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

حضر حفل الافتتاح الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، وزينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف"، وسهير عبد القادر، رئيس ومؤسس ملتقى «أولادنا»، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا، ولفيف من السفراء والفنانين والشخصيات العامة.

وتحتفي الدورة الحالية بمرور 10 سنوات على انطلاق ملتقى "أولادنا"، وتشهد مشاركة دولية واسعة، إلى جانب عرض مجموعة من الأفلام التي يقدمها طلاب الجامعات من مصر وعدد من الدول، فضلًا عن تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، التي تسلط الضوء على مواهب ذوي القدرات الخاصة، وتدعم حضورهم في مختلف المجالات الفنية والإبداعية.

كما تأتي الدورة العاشرة بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية.

وتقام فعاليات الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود من 54 دولة عربية وأجنبية.