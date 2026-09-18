خطة مفاجئة.. البنتاجون يعتزم سحب القوات والأسلحة الأمريكية من أوروبا

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سحب الطائرات و السفن والأسلحة والقوات الأمريكية من أوروبا على الرغم من تحذيرات الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن التهديد الروسي المتزايد.



وكشفت المصادر لشبكة إن بي سي الإخبارية أن خطة التخفيض المقترحة لن تقتصر على العنصر البشرى والجنود، بل ستشمل سحب أصول وعتاد عسكري استراتيجي، يضم طائرات مقاتلة وسفناً حربية وأسلحة ثقيلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار إعادة مراجعة وتموضع القوات الأمريكية حول العالم، وتوجيه التركيز نحو أولويات إستراتيجية أخرى، وسط مخاوف لدى حلفاء الناتو في القارة العجوز من تأثير هذه الخطوة على كفاءة الردع العسكري المباشر أمام التحديات الإقليمية.

