أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

أثار إعلان ارتباط يارا السكري وأحمد العوضى حالة كبيرة الجدل فى الساعات الماضية.

دارت الشائعات عن ارتباطهما على مدار عدة أشهر وتداولها نشطاء السوشيال ميديا بشكل كبير ولكن يارا السكرى واحمد العوضى كانوا دائما ينفوا هذه الأخبار.

وظهرت يارا السكري وأحمد العوضى فى العديد من المناسبات معا بل والتقطت لهما صور فى العديد من الأماكن العامة والمفتوحة مما جعل الجمهور يعتقد أنهما فى علاقة عاطفية وليست علاقة عمل أو صداقة فقط.

وفى الساعات الماضية كشفت يارا السكري فى لقاء مع الإعلامى نيشان عن وجود علاقة بينهما وبين الفنان أحمد العوضي وأن الحب الذي يراه الجمهور على الشاشة فى أحيان كثيرة يكن انعكاس للواقع.

وفيما يلي ننشر أبرز الصور التى جمعت يارا السكري وأحمد العوضى طوال الفترة الماضية .