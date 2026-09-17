احتجاجات مستمرة في فرنسا ضد ارتفاع الوقود.. والصيادون يغلقون مستودعات النفط

تواصلت الاحتجاجات في عدة مناطق فرنسية لليوم الرابع على التوالي بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، مع تصعيد من قبل الصيادين الذين بدأوا تحركهم منذ الاثنين وامتدت مظاهراتهم إلى عدة محافظات جنوبية.

الاحتجاجات تتسع في فرنسا بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود pic.twitter.com/ZdGhkZXfNc — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) September 17, 2026

إغلاق عدة موانيء



وأفادت إذاعة فرانس إنفو بأن نحو 100 صياد أغلقوا مستودعات النفط في بلدية فرونتيجنان بإقليم هيرولت وعدة موانئ بينها نيس، اليوم الخميس.

وفي نيس، أغلقت نحو ستة قوارب صغيرة مدخل الميناء من جهة البحر، ما اضطر سفينة عبارات للتحويل إلى إيطاليا، بينما تم منع يخت كان مقرراً أن يغادر الميناء من الإبحار.

وفي هيرولت، قالت الشرطة إن ما بين 150 إلى 200 صياد منعوا الدخول والخروج من مصفاة فرونتيجنان، فيما أغلقت نحو 30 قارباً ميناء سيت، في تحرك يهدف للفت الانتباه إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وفي إقليم أود، لا يزال ميناء لا نوفيل مغلقاً منذ ليلة الثلاثاء مع استمرار الاحتجاج حتى اليوم، كما تظاهر صيادون في لو جراو دو روا بإقليم جارد رافعين لافتة كتب عليها "أوروبا تقتل"، وسط حشد لنحو 100 مشارك.