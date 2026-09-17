جمال شعبان يحذر من القهوة المغشوشة: قد تضر القلب والكبد والكلى

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب، من مخاطر تناول القهوة المغشوشة أو مجهولة المصدر، مؤكدًا أن القهوة السليمة قد تكون مفيدة للقلب والشرايين، بينما قد تتسبب القهوة المغشوشة في أضرار صحية كبيرة.

وأوضح شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رضوى عطا، ببرنامج «حلوة بلادي» المذاع على قناة «مودرن mti» أن القهوة مفيدة جدًا للقلب، وللوقاية من تصلب الشرايين وجلطات القلب، كما أنها مفيدة للوقاية من الكبد الدهني، مشيرًا في المقابل إلى أن القهوة المغشوشة «ممكن تحدث أضرارًا كبيرة على القلب وعلى الكبد والكلى».

وأشار إلى أن بعض الأشخاص قد يلجأون إلى إضافة مواد بهدف زيادة رغوة القهوة، مثل بيكربونات الصوديوم، أو طحن نوى البلح والتمر، موضحًا أن هذه المواد إذا تم تخزينها بطريقة غير سليمة قد تحتوي على سموم فطرية.

وأضاف أن هذه السموم الفطرية قد تؤدي إلى تلف في الكبد والكلى، كما يمكن أن تسبب خللًا في كهرباء القلب، مؤكدًا أن هذه المخاطر قد تكون كبيرة.

ونصح الدكتور جمال شعبان بالانتباه إلى طعم القهوة، قائلًا: «لو حسيت إن طعم القهوة ترابي، طعم ترابي، أو لقيت القهوة زيادة مبالغ فيها»، فقد يكون ذلك من العلامات التي تستدعي الحذر من جودة القهوة ومصدرها.