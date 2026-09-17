الأجواء الخريفية تقترب.. منار غانم: انخفاض الحرارة 4 إلى 5 درجات غدا

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي، إن التحذيرات الحالية لا تستدعي القلق على الأطفال، موضحة أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة ارتفاعًا في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى أمس في القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، بينما وصلت اليوم إلى 37 درجة.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رضوى عطا، ببرنامج «حلوة بلادي» المذاع على قناة «مودرن mti»، أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات، مشيرة إلى أن الطقس اليوم شديد الحرارة ورطب على أغلب المحافظات، مع زيادة درجات الحرارة كلما اتجهنا جنوبًا نحو محافظات الصعيد.

وأضافت أن الإحساس بدرجات الحرارة وصل في فترات الظهيرة بالقاهرة الكبرى إلى نحو 39 درجة مئوية بسبب الرطوبة، مع استمرار تأثير أشعة الشمس القوية خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى أن مناطق السواحل الشمالية الغربية ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة تدريجيًا، مع اقتراب كتل هوائية شمالية، فضلًا عن فرص لتكوّن السحب وظهور فرص لسقوط الأمطار.

ولفتت إلى أن فرص الأمطار اليوم تتركز على السواحل الغربية، مثل مطروح، إلى جانب مناطق من شمال الدلتا، موضحة أنها قد تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، مع احتمالية سقوطها على فترات متقطعة، بينما تظل فرص الأمطار ضعيفة في باقي المناطق.

كما توقعت نشاطًا للرياح أحيانًا خلال فترات ما بعد الظهر والمساء، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

وحول موعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الأجواء، قالت منار غانم إن انخفاضًا ملحوظًا سيبدأ اعتبارًا من غد الجمعة، بنحو 4 إلى 5 درجات، لتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 33 درجة مئوية.

وأكدت أن الأسبوع المقبل، وهو الأخير من فصل الصيف، سيشهد درجات حرارة حول معدلاتها الصيفية المعتادة، تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى خلاله بين 32 و33 درجة مئوية، مع أجواء أقرب إلى الخريفية وتحسن تدريجي في حالة الطقس.

وأضافت أن فترات الصباح الباكر ستشهد انخفاضًا أكبر في درجات الحرارة وأجواء معتدلة، مع استمرار وجود بعض الحرارة خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا، ليظهر فارق واضح بين درجات الحرارة خلال النهار والليل.