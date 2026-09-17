محروس: الاحتلال الإسرائيلي المستفيد الأول من توترات المنطقة.. والحل العادل لفلسطين مفتاح الاستقرار

أكد الدكتور سامح محروس، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن المستفيد الأول والأكبر من حالة التوتر والتصعيد التي تشهدها المنطقة منذ السابع من أكتوبر 2023 هو سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية هو المدخل الوحيد لتحقيق استقرار حقيقي ومستدام.

وأوضح "محروس"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمات المتصاعدة في الخليج العربي ومضيق هرمز، إلى جانب التوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تُستغل لإلهاء المجتمع الدولي وحرف أنظاره عن القضية المركزية لكل مواطن عربي ومسلم وهي قضية فلسطين، مؤكدًا أن الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة ولقاؤه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تُعد محطة استراتيجية لإعادة تصحيح مسار العمل العربي المشترك، وتركيز الجهود العربية حول القضايا الجوهرية.

ولفت إلى أنه تأكيدًا لما طرحه الرئيس السيسي في قمة "البريكس"، فإن حماية الملاحة في البحر الأحمر هي مسؤولية أصيلة للدول المتشاطئة، وأي تهديد لحركة الإمداد وسلاسل التوريد عبر البحر الأحمر سيكبّد المجتمع الدولي بأكمله أثمانًا باهظة.