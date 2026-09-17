أعراض التصلب المتعدد .. تعرف عليها

يُصيب التصلب المتعدد النساء أكثر من الرجال. ويتم تشخيص المرض عادةً بين سن العشرين والأربعين، ولكنه قد يظهر في أي عمر.

ينتج التصلب المتعدد عن تلف غمد المايلين للأعصاب، وهو الغلاف الواقي الذي يحيط بالخلايا العصبية ثم تتباطأ الإشارات العصبية أو تتوقف.

أعراض التصلب المتعدد

ووفقا لوقع medlineplus تختلف الأعراض باختلاف موقع وشدة كل نوبة. قد تستمر النوبات لأيام أو أسابيع أو شهور، وتتبعها فترات هدوء، وهي فترات تقل فيها الأعراض أو تختفي تمامًا. يمكن أن تُحفز الحمى والاستحمام بالماء الساخن والتعرض لأشعة الشمس والتوتر النوبات أو تُفاقمها.

قد تتضرر الأعصاب في أي جزء من الدماغ أو الحبل الشوكي. ولهذا السبب، قد تظهر أعراض التصلب المتعدد في أجزاء عديدة من الجسم.

تصلب متعدد

أعراض العضلات:

فقدان التوازن

تشنجات العضلات

خدر أو إحساس غير طبيعي في أي منطقة

مشاكل في تحريك الذراعين أو الساقين

مشاكل في المشي

مشاكل في التنسيق والقيام بحركات صغيرة

رعشة في ذراع أو أكثر أو ساق

ضعف في ذراع أو أكثر أو في ساق واحدة أو أكثر

أعراض الأمعاء والمثانة:

الإمساك وسلس البراز

صعوبة في بدء التبول

الحاجة المتكررة للتبول

رغبة شديدة في التبول

سلس البول (تسرب البول)

أعراض العين:

الرؤية المزدوجة

انزعاج في العين

حركات العين اللاإرادية

فقدان البصر (عادةً ما يؤثر على عين واحدة في كل مرة)

خدر، أو وخز، أو ألم:

ألم في الوجه

تشنجات عضلية مؤلمة

الشعور بالوخز أو الزحف أو الحرقة في الذراعين والساقين

أعراض أخرى تصيب الدماغ والأعصاب:

انخفاض مدى الانتباه، وضعف القدرة على اتخاذ القرارات، وفقدان الذاكرة

صعوبة التفكير وحل المشكلات

الاكتئاب أو الشعور بالحزن

الدوخة ومشاكل التوازن

فقدان السمع

الأعراض الجنسية:

مشاكل في الانتصاب

مشاكل في ترطيب المهبل

أعراض النطق والبلع:

كلام غير واضح أو يصعب فهمه

صعوبة في المضغ والبلع

يُعدّ التعب عرضاً شائعاً ومزعجاً مع تقدّم مرض التصلب المتعدد، وغالباً ما يزداد سوءاً في أواخر فترة ما بعد الظهر.