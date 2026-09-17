قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة 10 أيام.. تحويلات مرورية جديدة بالقاهرة
احتجاجات مستمرة في فرنسا ضد ارتفاع الوقود.. والصيادون يغلقون مستودعات النفط
الأجواء الخريفية تقترب.. منار غانم: انخفاض الحرارة 4 إلى 5 درجات غدا
طلع 420 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
مستشار خامنئي: إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا بعد إسقاط ترامب ونتنياهو
أمين سر هيئة كبار العلماء: المفتي ينبغي أن يكون مطمئنًا إلى حكمه مستبرئًا لدينه.. صور
وزير الصحة لصدي البلد: الدواء المصري يتمتع بجودة عالية بشهادة المنظمات العالمية
بعد غش البن بالبسلة.. جمال شعبان يحذر من تناول القهوة مجهولة المصدر
وزير الخارجية يصدر قرارا بتعيين السفير نادر زكي متحدثا رسميا
الفراخ تتحدى الفيدرالي الأمريكي.. تعرف على أسعار الدواجن بعد رفع الفائدة
وزير الخارجية: هناك رؤية مصرية واضحة تتعلق بضرورة بناء نظام أو هيكل للأمن الإقليمي
في لفتة نادرة.. ترامب يستقبل شي جين بينج عند سلم الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أعراض التصلب المتعدد .. تعرف عليها

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
اسماء محمد

يُصيب التصلب المتعدد النساء أكثر من الرجال. ويتم تشخيص المرض عادةً بين سن العشرين والأربعين، ولكنه قد يظهر في أي عمر.

ينتج التصلب المتعدد عن تلف غمد المايلين للأعصاب، وهو الغلاف الواقي الذي يحيط بالخلايا العصبية ثم تتباطأ الإشارات العصبية أو تتوقف.

أعراض التصلب المتعدد 
ووفقا لوقع medlineplus تختلف الأعراض باختلاف موقع وشدة كل نوبة. قد تستمر النوبات لأيام أو أسابيع أو شهور، وتتبعها فترات هدوء، وهي فترات تقل فيها الأعراض أو تختفي تمامًا. يمكن أن تُحفز الحمى والاستحمام بالماء الساخن والتعرض لأشعة الشمس والتوتر النوبات أو تُفاقمها.

قد تتضرر الأعصاب في أي جزء من الدماغ أو الحبل الشوكي. ولهذا السبب، قد تظهر أعراض التصلب المتعدد في أجزاء عديدة من الجسم.

تصلب متعدد
أعراض العضلات:

فقدان التوازن
تشنجات العضلات
خدر أو إحساس غير طبيعي في أي منطقة
مشاكل في تحريك الذراعين أو الساقين
مشاكل في المشي
مشاكل في التنسيق والقيام بحركات صغيرة
رعشة في ذراع أو أكثر أو ساق
ضعف في ذراع أو أكثر أو في ساق واحدة أو أكثر
أعراض الأمعاء والمثانة:

الإمساك وسلس البراز
صعوبة في بدء التبول
الحاجة المتكررة للتبول
رغبة شديدة في التبول
سلس البول (تسرب البول)
أعراض العين:

الرؤية المزدوجة
انزعاج في العين
حركات العين اللاإرادية
فقدان البصر (عادةً ما يؤثر على عين واحدة في كل مرة)
خدر، أو وخز، أو ألم:

ألم في الوجه
تشنجات عضلية مؤلمة
الشعور بالوخز أو الزحف أو الحرقة في الذراعين والساقين
أعراض أخرى تصيب الدماغ والأعصاب:

انخفاض مدى الانتباه، وضعف القدرة على اتخاذ القرارات، وفقدان الذاكرة
صعوبة التفكير وحل المشكلات
الاكتئاب أو الشعور بالحزن
الدوخة ومشاكل التوازن
فقدان السمع
الأعراض الجنسية:

مشاكل في الانتصاب
مشاكل في ترطيب المهبل
أعراض النطق والبلع:

كلام غير واضح أو يصعب فهمه
صعوبة في المضغ والبلع
يُعدّ التعب عرضاً شائعاً ومزعجاً مع تقدّم مرض التصلب المتعدد، وغالباً ما يزداد سوءاً في أواخر فترة ما بعد الظهر.

التصلب المتعدد أعراض التصلب المتعدد النساء الأعصاب مرض التصلب المتعدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يشارك أبناء شمال سيناء أفراحهم في أجواء تسودها المحبة والمودة

وزير الأوقاف يشارك أبناء شمال سيناء أفراحهم في أجواء تسودها المحبة والمودة.. صور

وزير الأوقاف: تكريم حفظة كتاب الله يجسد اهتمام أبناء سيناء بالقرآن الكريم

وزير الأوقاف: تكريم حفظة كتاب الله يجسد اهتمام أبناء سيناء بالقرآن الكريم.. صور

وزير الأوقاف يشهد افتتاح مركز سالمان الطبي ببئر العبد لخدمة أبناء سيناء

وزير الأوقاف يشهد افتتاح مركز سالمان الطبي ببئر العبد لخدمة أبناء سيناء.. صور

بالصور

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد