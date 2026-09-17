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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خطة صيانة في أسوان.. حصر وتصنيف معدات النظافة استعداداً للموسم السياحى الجديد .. ونائب المحافظ يتابع سرعة دخولها الخدمة لتحقيق الإستفادة المثلى منها

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بضرورة وضع خطة صيانة وحصر وتصنيف المعدات والمركبات التابعة للوحدة المحلية ، مع وضع برنامج متكامل لرفع كفاءتها وإعادتها للعمل بكامل طاقتها، بما يدعم جهود المحافظة فى تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمناطق السكنية والسياحية.

يأتى ذلك فى ضوء الإستعدادات الجارية لإستقبال الموسم السياحى الجديد ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين. 

نائب المحافظ يبحث خطة صيانة ورفع كفاءة المعدات

وفى هذا الإطار عقد السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ إجتماعاً موسعاً، بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومسئولى التعاقدات والمالية والتخطيط والشئون القانونية والكهرباء والميكانيكا، لمتابعة موقف المعدات والمركبات وآليات التعامل مع احتياجاتها الفنية خلال الفترة الحالية .

ووجه نائب المحافظ بأن يتضمن الحصر إجراء تصنيف دقيق للمعدات وفقاً لحالتها الفنية، وتحديد ما تحتاجه من عمرات عادية أو جسيمة، إلى جانب حصر إحتياجاتها من قطع الغيار والكاوتشوك، بما يساهم فى وضع الأولويات والبدء فى أعمال الصيانة وفقاً لبرنامج زمنى محدد.

سرعة تنفيذ أعمال الصيانة لإعادة المعدات إلى الخدمة

وشدد أسامة رزق على تشكيل اللجان الفنية المختصة لوضع المواصفات اللازمة لأعمال الصيانة، مع سرعة إستكمال الإجراءات والتنفيذ وإعادة المعدات إلى الخدمة فى أقرب وقت ممكن، بجانب المتابعة المستمرة لحالتها الفنية، والتعامل الفورى مع أى أعطال أو ملاحظات قد تؤثر على كفاءة التشغيل .

وأكد نائب المحافظ أن رفع كفاءة المعدات يمثل أحد المحاور الداعمة لجهود منظومة النظافة، بما يضمن جاهزيتها للمشاركة فى أعمال رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمختلف الأحياء والمناطق السكنية، وتحقيق الإستفادة المثلى من الإمكانيات والمعدات المتاحة.

دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة ضمن الخطة الإستثمارية

وفى سياق متصل، تم خلال الإجتماع متابعة إجراءات التنسيق لتوفير عدد من المعدات الجديدة لدعم منظومة النظافة، من بينها فنطاس مياه وقلاب ومكنسة، حيث تم إدراجها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الجارى، بما يعزز من الإمكانيات المتاحة ويدعم سرعة التعامل مع أعمال النظافة ورفع المخلفات.

جاهزية مستمرة .. وصيانة دورية للمعدات والمركبات

كما وجه نائب المحافظ المسئولين بضرورة وضع آلية منتظمة لرفع كفاءة المعدات والمركبات وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، وعدم الإنتظار لحين حدوث أعطال جسيمة، مع سرعة التعامل مع أى أعطال أو ملاحظات فنية فور ظهورها، بما يضمن الحفاظ على كفاءة المعدات وإطالة عمرها التشغيلى وتحقيق أعلى معدلات الإستفادة منها.

وشدد على أهمية المتابعة الميدانية والمستمرة لحالة المعدات، والتأكد من جاهزيتها للعمل بكفاءة، بما يسهم فى تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة أسوان ومختلف المناطق والأحياء .

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