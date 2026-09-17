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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسوان.. دعم وتمكين سيدات ورائدات الأعمال بالرديسية قبلي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الوحدة المحلية لمدينة الرديسية برئاسة علاء الدين ممدوح، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة  "أيادى مصر " ، لدعم وتمكين السيدات ورائدات الأعمال من أصحاب المشروعات متناهية الصغر بجمعية تنمية المجتمع بالرديسية قبلى .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لتمكين المرأة ودعم مشروعات ريادة الأعمال ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

لقاء مع السيدات ورائدات الأعمال للإستماع إلى مطالبهن وإحتياجاتهن
وشهدت الزيارة عقد لقاء مع عدد من السيدات ورائدات الأعمال، تم خلاله الإستماع إلى مطالبهن وإحتياجاتهن والتحديات التى تواجه مشروعاتهن، مع التأكيد على تقديم أوجه الدعم اللازمة لمساعدتهن على تطوير مشروعاتهن وتحسين قدرتهن الإنتاجية، بما يعزز من فرص إستمرارها ونموها .

كما تضمن اللقاء إستعراض مجموعة من المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية التى تقوم السيدات بإنتاجها، والتعرف على طبيعة المشروعات القائمة وإحتياجاتها، إلى جانب مناقشة سبل تطوير المنتجات ورفع جودتها بما يتناسب مع إحتياجات السوق .

دعم التسويق وفتح منافذ جديدة لترويج المنتجات


وتناول اللقاء بحث آليات دعم التسويق وفتح منافذ جديدة لترويج المنتجات والمشغولات اليدوية، بما يساهم فى توسيع قاعدة العملاء وزيادة فرص البيع والتسويق، مع الإستفادة من المنصات والمبادرات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

كما تم التأكيد على أهمية توفير فرص التدريب والتأهيل والتمويل، بما يساعد السيدات على زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق مشروعاتهن، والإنتقال بها من نطاق المشروعات الفردية إلى مشروعات أكثر تنظيماً وقدرة على الإستمرار والنمو .

رفع كفاءة إدارة المشروعات وتشجيع الإبتكار
وأكد المشاركون أهمية تمكين السيدات ورائدات الأعمال بالأدوات والخبرات المعرفية اللازمة لإدارة مشروعاتهن بكفاءة، من خلال تطوير مهارات التخطيط والإدارة والتسويق، إلى جانب تشجيعهن على الإبتكار وتطوير المنتجات وإستحداث أفكار جديدة تتناسب مع متطلبات السوق.

ويأتى ذلك بما يعزز من قدرة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والإستمرار وتحقيق الإستدامة، ويدعم جهود تمكين المرأة إقتصادياً وتحويل مهاراتها وقدراتها الإنتاجية إلى فرص حقيقية لتحسين مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسرة.

تكامل الجهود لدعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة
وتعكس هذه الجهود أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصات التسويق والتمكين، بما يتيح توفير منظومة متكاملة من التدريب والتمويل والتسويق والتأهيل للسيدات ورائدات الأعمال، ويدعم نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بمختلف مدن وقرى المحافظة .

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