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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان..مبادرة للنظافة والتشجير وإزالةللتعديات.. عودةللمياه بعد إصلاح كسر بالصداقة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 16 /9 /2026 أحداث متنوعة.

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمبادرة المجتمعية التى نفذها أهالى قرية أبو الريش من الشباب وكبار السن لتشجير ونظافة وإنارة القرية بنطاق نجع الشيمة  .

https://www.elbalad.news/7109069

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإستعداد التام والكامل لتنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "أيد واحدة" ، والتى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، بما يستهدف توسيع نطاق مظلة الحماية الإجتماعية وتقديم أوجه الدعم والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية بمختلف أنحاء المحافظة  .


https://www.elbalad.news/7109148

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات ، مع التأكيد على إستمرار التعامل الحاسم والفورى مع كافة أشكال التعديات والمخالفات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .


https://www.elbalad.news/7109161

جهود متنوعة

تواصل الوحدة المحلية بمركز كوم أمبو جهودها اليومية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين المظهر الحضارى ورفع كفاءة النظافة والإنارة والطرق والمرافق بمختلف أنحاء المركز والمدينة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبمتابعة اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو .

https://www.elbalad.news/7109168

قام محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتكريم مجموعة من عمال النظافة والزراعة والسائقين بالوحدة المحلية، وذلك عرفاناً بما يبذلونه من جهود يومية فى خدمة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكريم المتميزين والمجتهدين من العاملين فى مختلف مجالات العمل، وتقديراً لجهودهم المخلصة فى أداء مهامهم .

https://www.elbalad.news/7109179

فى تدخل سريع لاحتواء تداعيات كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بمنطقة الصداقة القديمة، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على مدار الساعة جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، برئاسة المهندس رفعت إسماعيل ، للتعامل الفورى مع الكسر الذى تعرض له خط مياه الشرب الرئيسى قطر 630 مللى، والمغذى لعدد من المناطق والعزب الواقعة شرق مدينة أسوان.
https://www.elbalad.news/7109824

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