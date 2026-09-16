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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. رفع كفاءة الخدمات والمرافق بقرى كوم أمبو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تواصل الوحدة المحلية بمركز كوم أمبو جهودها اليومية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين المظهر الحضارى ورفع كفاءة النظافة والإنارة والطرق والمرافق بمختلف أنحاء المركز والمدينة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبمتابعة اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو .

رفع كفاءة الخدمات بمختلف القرى والأحياء
وفى هذا الإطار ، قامت الوحدة المحلية لقرية الكفور بالتعامل مع شكوى طفح مياه الصرف الصحى بقرية الحرية ، مع رفع مستوى النظافة والإنارة بمحيط المدارس وتوابعها إستعداداً للعام الدراسى الجديد ، كما تم رفع كفاءة وإنارة طريق المنشية الجديدة / العتمور المستجد بقرية المنشية .

وشهد حى غرب تنفيذ أعمال تهذيب وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء ، ورفع مخلفاتها ، بالتنسيق مع قسم الكهرباء ، مع مراجعة أعمدة الإنارة والوصلات الكهربائية بمحيط المنطقة السياحية حرصاً على سلامة المواطنين .

جهود متنوعة

كما تم بقرية حجازة رفع مستوى النظافة والإنارة بمحيط المدارس ، وتحسين مستوى النظافة بطريق كوم أمبو / نصر النوبة ، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية العباسية برفع كفاءة 5 أعمدة إنارة بطريق العباسية / كوم أمبو وإطلاق التيار الكهربائى بها .

متابعة النظافة والإشغالات وأعمال الصيانة
وفى حى وسط مدينة كوم أمبو تم إصلاح السور الحديدى بالكوبرى العلوى بعد تعرضه للإصطدام ، مع تكثيف أعمال النظافة بمختلف المناطق ومحيط المدارس وتقليم الأشجار ، بينما تتواصل أعمال رفع كفاءة أعمدة الإنارة «الإنكوستيل» بنطاق المركز والمدينة .

كما تواصلت أعمال النظافة بقرية سلوا ، ورفع الإشغالات بحى شرق بالتعاون مع شرطة المرافق ، إلى جانب متابعة تراخيص المحلات ، فيما تم بقرية العتمور تغيير غطاء محبس مياه الشرب بناحية العتمور قبلى حرصاً على سلامة المارة .

وشملت الجهود أيضاً رفع مستوى النظافة والإنارة بمحيط مدارس قرية فارس ، ورفع كفاءة النظافة بمنطقة الوحدات السكنية بجبل الزلط بقرية إقليت .

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