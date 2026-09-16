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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشيد بمبادرة أهالي أبو الريش لتشجير ونظافة وإنارة القرية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

 أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمبادرة المجتمعية التى نفذها أهالى قرية أبو الريش من الشباب وكبار السن لتشجير ونظافة وإنارة القرية بنطاق نجع الشيمة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، والمشرف على مشروع النظافة ، مؤكداً أهمية المشاركة المجتمعية فى دعم جهود الدولة للإرتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى الخدمات بمختلف المناطق والقرى .

رفع 15 حالة إشغال وتحرير 5 محاضر بالسوق السياحى القديم
وفى سياق متصل ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة بالسوق السياحى القديم ، إستهدفت رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام ، حيث أسفرت الحملة عن رفع 15 حالة إشغال ، وتحرير 5 محاضر ، والتحفظ على 30 من المضبوطات .

جهود متنوعة

وجاءت الحملة بمشاركة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام عز الدين مساعد مدير الأمن ، والعميد عاطف عبد الله مدير قسم شرطة المرافق ، وذلك فى إطار جهود المحافظة المستمرة لتحقيق الإنضباط بالأسواق والشوارع والحفاظ على المظهر الحضارى بمدينة أسوان .


تواصل محافظة أسوان دعم المبادرات المجتمعية الهادفة لتحسين البيئة والمظهر الحضارى ، بالتوازى مع تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات وتحقيق الإنضباط بالشوارع والأسواق ، بما يساهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

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