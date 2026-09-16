فرقة القاهرة تحيي احتفالية اليوم المصري للموسيقى بقصر ثقافة روض الفرج

شهد قصر ثقافة روض الفرج احتفالية فنية برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفاء بذكرى فنان الشعب سيد درويش، وضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم المصري للموسيقى، المقدم بالتعاون مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح.

انطلقت الفعاليات بإلقاء كلمة الموسيقار الدكتور راجح داود، التي تؤكد أهمية الموسيقى التي لم تكن يوما ترفا لدى المصريين، بل كانت جزءا أصيلا من حياتهم وحضارتهم، وارتبطت بالعمل والاحتفال والطقوس وسائر المناسبات، ما يؤكد أن الموسيقى جزء من الهوية واحتياج إنساني لا يقل أهمية عن احتياجنا إلى الهواء والماء.

وتواصلت فعاليات الحفل مع عرض فني لفرقة القاهرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الله، تضمن باقة من الأغاني الطربية منها "يا مسافر وحدك"، "شمس الأصيل"، "أهو ده اللي صار"، "كل ده كان ليه"، "يا واحشني"، "يا مسافر"، "أنا المصري"، "لاموني الناس"، "الصهبجية"، "سيرة الحب"، و"إن كنت ناسي"، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

نفذ الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للموسيقى والإدارة العامة للمهرجانات، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة القاهرة، وضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة تضمن 27 عرضا فنيا بمختلف المحافظات.