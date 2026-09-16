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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يترقب موعد جلسة «كاس» في قضية مستحقات عبد الحميد معالي

عبد الحميد معالي
عبد الحميد معالي
محمد سمير

يترقب مسؤولو نادي الزمالك تحديد موعد جلسة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، للنظر في الطعن الذي تقدم به النادي على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن مستحقات المغربي عبد الحميد معالي، لاعب الفريق السابق.

كان «فيفا» قد أصدر قرارًا بأحقية عبد الحميد معالي في الحصول على 600 ألف دولار من نادي الزمالك، على خلفية فسخ اللاعب تعاقده من طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وفقًا لما ورد في القرار محل الاستئناف.

وتقدم نادي الزمالك باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار «فيفا»، بعدما استكمل الإجراءات القانونية وسدد الرسوم المقررة للاستئناف.

ويتمسك النادي بالطعن على قيمة المبلغ المحكوم به، ويسعى من خلال القضية إلى تخفيض المستحقات المالية التي أقرها الاتحاد الدولي لصالح اللاعب.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر قراره في 31 يوليو الماضي، مع منح الزمالك مهلة 21 يومًا للتقدم باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وبعد إخطار النادي بالقرار في 31 أغسطس الماضي، بدأت الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالاستئناف، قبل سداد الرسوم المقررة يوم الاثنين الماضي.

وينتظر الزمالك حاليًا تحديد المحكمة الرياضية الدولية لموعد جلسة نظر الاستئناف، تمهيدًا لبدء إجراءات نظر القضية والفصل في الطعن المقدم من النادي بشأن قيمة المستحقات.

الزمالك موعد جلسة «كاس عبد الحميد معالي المحكمة الرياضية الدولية

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